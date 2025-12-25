白營指控從未成立「少子女化辦公室」　行政院揭真相反擊

▲行政院發言人李慧芝。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌25日指控政府「少子女化辦公室」根本從沒成立過。對此，行政院回擊，強調衛福部早在2017年成立任務編組，2018年中央政府拉高層級，提出少子女化對策計畫；而且目前行政院也已核定2026年推出「少子女化對策計畫2.0」，並成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」；然而「明年度中央政府總預算」立法院至今遲遲未審，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題。

針對少子女化問題，國民黨與民眾黨今（25日）共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，藉由在立法院提出特別條例，讓每位在台灣設籍的0-12歲兒童，在帳戶設立初始就有第一筆5萬元，每年政府會再存1萬到帳戶，直到對象滿12歲，基金初始規模約1130億元。

黃國昌在記者會上指控，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機，要成立少子女化辦公室，但當他準備相關政策研議時， 要求行政院、衛福部把少子女化辦公室資料交出來，衛福部終於說了大實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過」。

對此，行政院發言人李慧芝表示，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔（2018）年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策，該計畫至2025年止。

李慧芝表示，目前行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境，另外因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年正成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

此外，李慧芝強調，少子女化對策計畫2.0預計推出「好孕3方案」，包括「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」。

不過，李慧芝也指出，「明年度中央政府總預算」立法院至今遲遲未審，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。