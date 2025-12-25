　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

乾哥割頸判12年　黃智賢轟《少事法》變態：立委不用講廢話快修法

記者郭運興／台北報導

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，23日高等法院做出二審判決，涉案的郭姓乾哥與林姓乾妹，改判為12年與11年徒刑。對此，媒體人黃智賢24日表示，少事法讓被害家屬連加害者個資都不知道，更變態的是，為了保護加害人，事後犯罪紀錄必須塗銷。她痛批，少事法已成為少年犯罪特權法，搭配偽善的法官與廢死聯盟，使台灣成為犯罪樂園，立委不用講廢話，直接修這部變態畸形的少年事件處理法，才是該做的。

少事法鼓勵犯罪、懲罰良善　黑道詐團吸收未成年犯罪

黃智賢表示，新北割頸案二審宣判，雖然對兩名被告，判刑已經比一審的8年跟9年多了3年，但是12年跟11年，對殺人罪而言，根本就是輕放。

黃智賢表示，被害人楊同學父母悲憤痛哭，控訴司法已死，其實，變態的少年事件處理法，不但對少年犯罪極盡保護之能事，更是鼓勵犯罪，懲罰良善，難怪現在黑道跟詐團，都全力吸收未成年，利用他們犯罪。

黃智賢說，未成年也很清楚法律給他們的犯罪特權，包括媒體不得報導少年犯罪者的直接甚至間接個資，楊爸爸的靈魂質問「我看不到對方的任何資料，法庭卻把我的資料全給對方」。

黃智賢指出，因為少年事件處理法，所以檢方跟法院，都無法提供新聞稿、起訴書跟判決書給社會，被害人家屬連加害者的名字與個資都不知道。

▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

少年犯罪紀錄塗銷、得到一切庇護　台灣成為犯罪樂園

黃智賢指出，更變態的是，為了保護加害人，居然規定，事後加害人的犯罪紀錄，必須塗銷，所以再變態、再冷血、再反社會的殺手，只要犯罪是發生在18歲以前，將來都可以用純潔無瑕的身份回到社會，同學、老師、學校、社區，沒有人會知道。

黃智賢表示，更不要講，因為少年犯的身份，偽善的法官會輕判，服刑1/3可以假釋，所以楊爸爸憤慨的質問，4年後殺人者重回社會才16歲，還有大把機會再傷害別人且得到輕判，跟犯罪紀錄塗銷。

接著，黃智賢提到，所謂的修復式司法都是站在加害者的立場與利益，那被害人的利益呢？社會的利益呢？法官假裝不知道加害人從未承認錯誤，更不曾悔過，在法庭上，在法官的誘導下，加害人才假意道歉。

黃智賢指出，居然有法官變態到問楊爸爸「可不可以讓加害人孝順你」？什麼叫做別人的孩子死不完，這就是。

黃智賢批評，少年事件處理法已經成為少年犯罪特權法，搭配偽善的法官與廢死聯盟，使台灣成為犯罪樂園。

黃智賢大酸，殺人者多爽啊，殘酷殺死一個鮮活的生命之後，得到了一切的特權與庇護，甚至連裁判費都不用付，納稅人得幫忙付16萬。

最後，黃智賢強調，立法委員不用講廢話，直接修這部不公不義的，變態畸形的少年事件處理法，才是應該做的。

▼黃智賢。（圖／取自2021環球時報年會網站）

▲▼黃智賢。（圖／取自2021環球時報年會網站）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了　8友人同框
張文平板解密！常上成人網站紓壓　採購犯罪工具順便買情趣用品
王ADEN要學！「6大咖藝人」也遇粉絲闖上台　高情商反應被讚
最好的耶誕禮物！　孫燕姿官宣了「確定台北開唱」
不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　研究：幾乎無副作用
綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

乾哥割頸判12年　黃智賢轟《少事法》變態：立委不用講廢話快修法

批台灣無法死刑讓治安混亂　鄭麗文：蔡英文讓賴清德如鯁在喉

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

民眾黨喊話農曆年前完成整合　鄭麗文：國民黨已進行內部協商

民進黨徵召選基隆市長　童子瑋談心境：提更好政見願景創造良性競爭

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

羅智強：民主傾覆從癱瘓國會開始　別讓行憲紀念日變毀憲紀念日

拋國民帳戶促生育　鄭麗文：18歲提領50萬可負擔大學四年學雜費

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

地震畫面 翻攝自爆料網

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

乾哥割頸判12年　黃智賢轟《少事法》變態：立委不用講廢話快修法

批台灣無法死刑讓治安混亂　鄭麗文：蔡英文讓賴清德如鯁在喉

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

民眾黨喊話農曆年前完成整合　鄭麗文：國民黨已進行內部協商

民進黨徵召選基隆市長　童子瑋談心境：提更好政見願景創造良性競爭

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

羅智強：民主傾覆從癱瘓國會開始　別讓行憲紀念日變毀憲紀念日

拋國民帳戶促生育　鄭麗文：18歲提領50萬可負擔大學四年學雜費

「風寒、風熱」差很大！中醫曝「2種感冒類型」症狀一次看

蔡尚樺主持尾牙「胸下透視」太辣！低胸裝包不住上圍 待遇超頂級

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席維倫8友人同框

瑞芳驚傳砍人！男「左上腹噴血」送醫　嫌遭逮辯：他自己跌倒刺傷

苗可麗談照顧失智父心路歷程「每天都在拉扯」：現在換我照顧他

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

藍白推兒童「未來帳戶」　衛福部不看好：需審慎評估

買房送裝潢！　設計師曝「建商省錢密碼」：2點要留意

喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「紅玉髓」承載無限祝福

幫友還債「殺價砍一半」義氣哥淪肉票　電擊凌虐4小時險被活埋

【6.1強震】台東岩灣技訓所外牆崩落　網友憂人犯跑了

政治熱門新聞

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

民進黨徵召陳素月參選彰化縣長　邱建富：在急什麼？

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

蔡英文平安夜發聲：謝謝大家沒放棄善意

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

分析國民黨首波縣市長提名　陳學聖：該還朱立倫一個公道與掌聲

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

乾哥只判12年！他舉1例「槍殺黑道被判30年」：少事法是笑話

乾哥只判12年！他舉1例「槍殺黑道被判30年」：少事法是笑話

新北國中割喉案二審宣判，兇嫌郭男、林女僅判12年與11年，引爆社會怒火。網紅「Gtokevin小商人」直呼「少事法根本是笑話」，並拿25年前的「翁奇楠命案」來對比痛批，「殺黑道比較重，殺同學比較輕」。文章引發網友也不滿罵爆，「壞蛋一旦出獄，楊爸爸一家怎麼辦」、「司法是保護壞人的」。

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

割頸案法官盼家屬「讓凶手孝順」　醫悲嘆

割頸案法官盼家屬「讓凶手孝順」　醫悲嘆

割頸案兇手輕判　死者父：出獄我第1個被殺

割頸案兇手輕判　死者父：出獄我第1個被殺

改造彰化ing！王惠美向立委及下屆縣長喊話

改造彰化ing！王惠美向立委及下屆縣長喊話

關鍵字：

少事法黃智賢乾哥立委

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

野生李多慧「排隊買丹丹」！

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面