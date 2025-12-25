乾哥割頸判12年　黃智賢轟《少事法》變態：立委不用講廢話快修法

記者郭運興／台北報導

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，23日高等法院做出二審判決，涉案的郭姓乾哥與林姓乾妹，改判為12年與11年徒刑。對此，媒體人黃智賢24日表示，少事法讓被害家屬連加害者個資都不知道，更變態的是，為了保護加害人，事後犯罪紀錄必須塗銷。她痛批，少事法已成為少年犯罪特權法，搭配偽善的法官與廢死聯盟，使台灣成為犯罪樂園，立委不用講廢話，直接修這部變態畸形的少年事件處理法，才是該做的。

少事法鼓勵犯罪、懲罰良善 黑道詐團吸收未成年犯罪

黃智賢表示，新北割頸案二審宣判，雖然對兩名被告，判刑已經比一審的8年跟9年多了3年，但是12年跟11年，對殺人罪而言，根本就是輕放。

黃智賢表示，被害人楊同學父母悲憤痛哭，控訴司法已死，其實，變態的少年事件處理法，不但對少年犯罪極盡保護之能事，更是鼓勵犯罪，懲罰良善，難怪現在黑道跟詐團，都全力吸收未成年，利用他們犯罪。

黃智賢說，未成年也很清楚法律給他們的犯罪特權，包括媒體不得報導少年犯罪者的直接甚至間接個資，楊爸爸的靈魂質問「我看不到對方的任何資料，法庭卻把我的資料全給對方」。

黃智賢指出，因為少年事件處理法，所以檢方跟法院，都無法提供新聞稿、起訴書跟判決書給社會，被害人家屬連加害者的名字與個資都不知道。

▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

少年犯罪紀錄塗銷、得到一切庇護 台灣成為犯罪樂園

黃智賢指出，更變態的是，為了保護加害人，居然規定，事後加害人的犯罪紀錄，必須塗銷，所以再變態、再冷血、再反社會的殺手，只要犯罪是發生在18歲以前，將來都可以用純潔無瑕的身份回到社會，同學、老師、學校、社區，沒有人會知道。

黃智賢表示，更不要講，因為少年犯的身份，偽善的法官會輕判，服刑1/3可以假釋，所以楊爸爸憤慨的質問，4年後殺人者重回社會才16歲，還有大把機會再傷害別人且得到輕判，跟犯罪紀錄塗銷。

接著，黃智賢提到，所謂的修復式司法都是站在加害者的立場與利益，那被害人的利益呢？社會的利益呢？法官假裝不知道加害人從未承認錯誤，更不曾悔過，在法庭上，在法官的誘導下，加害人才假意道歉。

黃智賢指出，居然有法官變態到問楊爸爸「可不可以讓加害人孝順你」？什麼叫做別人的孩子死不完，這就是。

黃智賢批評，少年事件處理法已經成為少年犯罪特權法，搭配偽善的法官與廢死聯盟，使台灣成為犯罪樂園。

黃智賢大酸，殺人者多爽啊，殘酷殺死一個鮮活的生命之後，得到了一切的特權與庇護，甚至連裁判費都不用付，納稅人得幫忙付16萬。

最後，黃智賢強調，立法委員不用講廢話，直接修這部不公不義的，變態畸形的少年事件處理法，才是應該做的。

▼黃智賢。（圖／取自2021環球時報年會網站）