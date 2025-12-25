又是毒駕！男拒檢開車狂逃「警局前被攔下」　警破窗逮4毒蟲

▲桃園市鄭姓男子昨晚在中壢區開車搭載3名友人，因車身搖晃遭攔查卻拒檢逃逸，最後在中壢分局被攔下，警方當場制伏。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園鄭姓男子昨（24）日晚間駕車搭載3名友人外出，行經中壢區中央西路時，因車身搖晃被警網發現攔查，鄭男拒檢還衝撞警車瘋狂逃逸，中壢警方呼叫支援警力加入圍捕，結果鄭男一路竄逃至中壢警分局前被攔獲，員警破窗制伏鄭男等4人，在車上起出海洛因、安非他命等毒品，過程中造成1名警員左手被玻璃割傷，警方偵訊後將鄭男等人依毒品、公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方拘捕鄭姓男子等4人帶回派出所偵訊。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局昨晚執行「雷霆除暴」擴大臨檢防制車手暨取締酒駕專案勤務，中壢派出所巡邏網於晚間9時30分行經中壢區中央西路與大同路口處時，發現55歲鄭姓男子駕駛之自小客車行車搖晃，員警鳴笛欲攔查，該車不但拒檢且加速逃離。

▲桃園市鄭姓男子昨晚在中壢區開車搭載3名友人，因車身搖晃遭攔查卻拒檢逃逸，還衝撞警車，警方攔獲後，車輛傷痕累累。（圖／中壢警方提供）

員警鳴笛追趕，過程中該自小客車一度衝撞警車，還與另一輛自小客車於火車站前中和路碰撞逃逸，經通報線上巡邏警網圍捕，順利於中壢警分局前將該自小客車攔停，中壢所員警楊明諺、吳晉伊及勤務同仁隨即上前破窗，將鄭男拉下壓制拘捕。

▲中壢分局昨晚攔查毒駕鄭姓男子等4人，在車上起出海洛因等毒品。（圖／中壢警方提供）

員警還在車內查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命殘渣袋等證物，並在副駕駛盧姓乘客身上查獲安非他命1包（約8公克），其中鄭男唾液初篩呈海洛因及安非他命陽性。警方偵詢後，鄭男依毒駕、公共危險、妨害公務等罪嫌送辦，同車56歲盧姓、35歲葉男與另一名55歲盧姓男子分別依毒品罪嫌送辦。

▲中壢分局昨晚攔查毒駕鄭姓男子等4人，其中員警破窗時左手被玻璃割傷。（圖／中壢警方提供）