獨／粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊！　氣氛緊繃

記者黃宥寧／台北報導

前中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員粿粿婚變風波持續延燒，丈夫范姜彥豐先前公開指控婚姻遭背叛，並點名與棒棒堂成員王子邱勝翊的互動越界，引爆輿論。12月初一度傳出離婚條件已協商完成，未料24日平安夜，粿粿與范姜仍低調現身士林地院家事法庭調解，顯示情感、責任與後續爭議恐仍未畫下句點。

▲粿粿、范姜彥豐現身士院家事法庭調解。（圖／記者黃宥寧攝）

王子遭控「偷吃粿」 范姜心碎指控炸鍋

回顧事件發展，今年10月底，范姜彥豐突然在社群平台發文，指控婚姻遭背叛，相關說法迅速引發討論。隨後，粿粿出面回應，承認曾有逾矩行為，但否認惡意操作輿論；王子則於11月4日發表長文道歉，坦承在對方婚姻關係尚存續期間做出不當行為，並表示已私下向范姜致歉、參與相關協商。

12月初，一度有媒體報導指出，粿粿與范姜彥豐疑似已就離婚條件進行訴訟外協商，外界原以為風波即將落幕。然而，24日平安夜，《ETtoday新聞雲》直擊2人低調現身士林法院家事法庭，就離婚等相關事項進行調解，顯示相關爭議仍未完全定案。

▲范姜彥豐與律師走出法院時，神情望上去相當落寞。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，雙方皆由律師陪同出庭，調解過程約1個小時。期間，調解室內不時傳出較大的談話聲，即使在外等候民眾也能聽見，氣氛一度顯得緊繃。調解結束後，粿粿在律師陪同下率先離開法院，面對媒體提問全程未發一語，隨即快步離去；約莫20分鐘後，范姜彥豐才步出法院，面對記者詢問「調解是否順利」，僅禮貌點頭示意，未多作回應，隨後離開現場。

▲粿粿與范姜婚變時間軸。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

186公分范姜、163公分粿粿出庭OOTD

從穿搭來看，粿粿整體造型相當低調，頭戴Balenciaga黑色棒球帽、配戴口罩刻意降低辨識度，上身外罩韓國超人氣時尚品牌Matin Kim黑色外套，內搭白色上衣，下身穿著寬版灰色工裝褲，整體以黑、白、灰色系為主，走簡約休閒路線，肩背鍊條包、腳踩白色運動鞋，在法院場合中顯得相當收斂，與過往螢光幕前形象形成對比。

范姜彥豐身穿深色運動品牌輕量風衣外套、搭配淺色牛仔褲，頭戴黑色鴨舌帽並配戴口罩現身，整體造型低調，但186公分的身高在人群中一站出來就很明顯，即使刻意收斂，仍格外醒目。



據悉，本案案由為「離婚等」，是否涉及後續的財產分配、「家人」相關安排或其他婚後爭議，雙方均未對外說明。隨著事件已正式進入司法調解程序，這段僅維持約3年多的婚姻將如何收場，外界仍持續關注後續發展。