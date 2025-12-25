反控林宜瑾卡青年基本法草案　黃國昌：想模糊焦點門都沒有

▲黃國昌25日反控林宜瑾卡青年基本法草案。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院教文委員會民進黨籍召委林宜瑾昨指控該委員民眾黨籍召委劉書彬堅持以16歲起界定為青年，讓「青年基本法草案」持續卡關，且民眾黨謊稱她拒收陳情書，讓她覺得該黨從主席到青年團都是不說謊就不知道怎麼說話，可悲、讓人快吐了。對此，民眾黨主席黃國昌今（25日）表示，青年基本法草案8月初送出教文委員會，12月18日召集協商，中間拖了4個多月，但林宜瑾自己該做的事情不做，一個人把整個法案卡住，他才拜託立法院韓國瑜召集協商，最後決議是請林趕快協商，林想模糊問題焦點，門都沒有。

立法院程序委員會23日將「青年基本法草案」列入討論事項，最快明在立法院會上處理。不過民進黨籍的教文委員會委員們昨開記者會，質疑劉書彬用無以服人的論證基礎（以16歲起界定為青年）來卡住立法，其中林宜瑾說，劉書彬堅持的起算時間差異，除了作秀，沒辦法想像她到底有多良善的動機。

與記者會同日，林宜瑾在臉書說，民眾黨蹭青年基本法草案蹭得難看，還謊稱她拒收陳情書；她批評，民眾黨從主席到青年團都一個樣，不說謊就不知道怎麼說話，可悲！且當大家下苦功時，民眾黨根本在放空，直到院版草案被提出，嗅到排審可能性，今年6月才回過神來提案猛蹭，噁心，真的讓人快吐了。

對此，黃國昌25日受訪表示，陳情書相關內容會由民眾黨青年部直接回應，但他請林宜瑾不要迴避問題，當青年基本法草案8月初送出教文委員會，12月18日召集協商，中間拖了4個多月；民眾黨多次在立院請林宜瑾趕快召集協商，因為他看不懂民進黨非常會做大內宣，開記者會說青年基本法多重要，結果審議完畢後，為什麼不召集協商？後來是因為民眾黨等不下去，拜託韓國瑜召集協商，只是韓召集協商時，民進黨抗議應該由民進黨召集協商。

黃國昌批評，（林宜瑾）自己該做的事情不做，一個人把整個法案卡住，他才拜託韓國瑜召集協商，最後決議是請林宜瑾趕快協商，全都是客觀事實，現在林宜瑾想模糊問題焦點，門都沒有，歡迎站出來公開辯論，「我剛說的都是客觀事實」，立法院公報全都有記載

連這都要騙？還要繼續騙？騙台南選民還不夠，連全台灣年輕人都要騙，民進黨跟林宜瑾要騙到什麼時候？要幫年輕人發聲，結果民眾黨跟民進黨做的事情完全不一樣，打嘴砲搞大內宣，為了掩飾自己怠惰，什麼謊都撒的出來。

黃國昌也說，歡迎民進黨站出來說清楚講明白，最好是賴清德出來說清楚講明白，公開辯論都沒問題，想要用綠媒優勢洗地，抹黑在野，「我黃國昌送你賴清德四個字，門都沒有」。