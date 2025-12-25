　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

▲▼國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍白今（25日）共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，不過事實上綠營最早在今年3月已提出類似方案，《ETtoday新聞雲》也為讀者整理民進黨立委張雅琳、邱議瑩和郭國文的版本。其中，張雅琳版為現行兒少帳戶優化，主打家長存錢、政府補貼利息；邱議瑩版「希望帳戶」是針對高雄新生兒，只要生一胎補助3萬並且存入專戶，搭配家長每年存最高1萬，18歲保守領107萬；郭國文版「轉大人ETF」則是1至10歲政府、家長每月各存1200，18歲可領破百萬。

國民黨與民眾黨今（25日）共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，民眾黨主席黃國昌指出，此帳戶的推動是藉由在立法院提出特別條例，讓每位在台灣設籍的0至12歲兒童，設立初始投入第一筆5萬，每年政府會再存1萬到帳戶直到對象滿12歲，基金初始規模約1130億元，且第一階段設定是13年，等到時間快屆滿時，誠實評估檢討實際運作成效，接著再進一步決定調整內容或延長，這不是一次性補貼，而是長期性投資。

不過事實上，民進黨立委張雅琳、邱議瑩和郭國文早分別在今年3月、10月和11月推出類似構想，《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出民進黨立委各自版本。

張雅琳現行「兒少帳戶」優化版：0至18歲皆可開戶　家長存錢、政府補貼利息

張雅琳今年3月7日提出「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」政策建議，經政策調整後，並於11月28日質詢時提出。主張應將現行的《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例》（簡稱 「兒少帳戶」）普及至全台18歲以下兒少，確保每位兒少在成年前擁有一筆 「18歲圓夢基金」，協助其探索未來，實現自我發展。

張雅琳說明，現行「兒少帳戶」制度僅針對低收入戶、中低收入戶（且於105年以後出生者）或依法安置2年以上之兒少。張雅琳參照英國的兒童信託基金（Child Trust Fund，CTF）、韓國的兒童發展帳戶（Child Development Account，CDA）等，呼籲台灣參考國際經驗，建立全民適用的兒少發展資本機制。

張雅琳也提出「0至18歲皆可開戶」的調整方案，由家長幫孩子存錢，而政府補貼利息，弱勢家庭維持相對提撥款，政府採取補貼優惠利率5%，若家長每月自提3000元，18年後帳戶總額約104.7萬元。

▼張雅琳兒少帳戶成本試算。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

▲▼兒少帳戶成本試算。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

邱議瑩高雄新生兒「希望帳戶」：政府3萬+家長每年存最高1萬　18歲保守領107萬

參考美國總統川普為兒童設立的「Trump Account」政策，邱議瑩今年10月21日在「六大願景、六星高雄」系列政策發表會首場中，提出新生兒「希望帳戶」政策，只要生一胎補助3萬並且存入專戶，委由專業金融機構做投資，父母每年也可以存1萬到帳戶內，「為孩子累積18歲的第一桶金」。

邱議瑩說明，高雄首創為每位新生兒設立信託的「希望帳戶」3萬元，並委請專業機構投資股市或債劵，家長也可每年自主存入最高1萬元，讓孩子從小累積第一桶金，跟著台灣經濟發展ㄧ起成長，在人生的道路上踏出穩健的第一步。

邱議瑩進一步說，以台股5年平均年化報酬率19.58%為計算基礎，3萬元在18年後可成長為72萬7998元。如果父母每年自主存入1萬元，則18年後的總資產為199萬7354元。若用保守的年化報酬率5%做估算，原始資金在18年後總資產可增加為72,198元；若是父母每一年有自主存入1萬元，自主存入總資產則可來到35萬3,518元，原始資金加上父母每年存款，總計約107萬。

▼邱議瑩新生兒希望帳戶。（圖／邱議瑩辦公室提供）

▲▼邱議瑩認為自己是最懂陳其邁政策的接棒者，她也端出政策牛肉，要從幼照顧到老。（圖／邱議瑩辦公室提供）

郭國文「轉大人ETF」：1至10歲政府、家長每月各存1200　18歲可領破百萬

郭國文則在今年11月4日於立法院總質詢提出成立國家隊「轉大人ETF」，來投資下一代，政府只要1個月協助0至10歲的青年投入4000元，待青年「轉大人」年滿18時，即可獲得人生第一桶金。

郭國文當時說明，在孩童0至10歲時，假如家長出4000元，政府也同樣投入4000元進「轉大人ETF」，前後投入10年，並限制這筆金額在孩童年滿18歲後才能動用。如此一來，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10%進行估算，在孩童年滿18歲時，就能獲得人生第一桶金，也就是約100萬元可自行使用，讓青年的未來有更多選擇。

行政院長卓榮泰當時表示，目前政府也在思考如何改善少子化的問題，希望以線狀規劃孩童從小到成年的方案，對於國家隊ETF的提議，會納入考量。

而在與學界、實務界了解討論後，郭國文於12月24日再次召開記者會，並找來投信投顧公會理事長尤昭文、文藻大學副校長蔡維哲，提出更完整方案。郭國文指出，以美國「川普帳戶」舉例，由政府存入1000美元，家庭、雇主每年最高可為每名兒童供款5000美元，讓孩子年滿18歲時，可掌控帳戶中的資金，不管是要教育、購屋或創業，都有資金可運用，而台灣應投入更多預算來改善少子化。

郭國文說明，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，只要在孩童出生進行長期投資，就可以在孩子成年時獲得一筆資金，他舉例，只要在孩童1至10歲時，家長與政府每個月各出1200元，那孩童18歲就可獲得超過100萬可運用資金。

郭國文以此方案估算，假設以1年10萬名新生兒，補助1至10歲年齡層，每年預算額度約144億，並不會造成財政沉重負擔。執行方面，目前我國有針對中低收入戶的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，只要把該帳戶擴大至未成年孩童，並針對經濟弱勢進行全額補助，同時取消用途限制，便能轉型為投資下一代的「轉大人ETF」。相關細節都還可以討論、調整，因此希望由行政院提出更完整的版本，來落實此想法。

國發會社會發展處副處長賴韻琳會中表示，此方案是很好的構思，政院一直用高層次來面對少子化問題，引入資本市場的力量來支撐孩子的未來是重要方向，接下來會由政委會洽相關部會，站在政策角度與綜合考量與財政資源，來共同研議。

▼郭國文提出「轉大人ETF」方案。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委郭國文與投信投顧公會理事長尤昭文、文藻大學副校長蔡維哲共同召開記者會，提出「轉大人ETF」方案。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

12/23 全台詐欺最新數據

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

關鍵字：

張雅琳郭國文邱議瑩台灣未來帳戶民進黨鄭麗文黃國昌

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

