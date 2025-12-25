聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

▲國防部罕見在社群平台發文，響應追蹤聖誕老人的哏。（圖／翻攝自NORAD Tracks Santa官網）



記者陶本和／台北報導

北美防空司令部（NORAD）在聖誕節前啟動年度傳統活動，透過雷達系統追蹤耶誕老人的飛行路線，並在24日晚間22時41分通過台灣上空。值得注意的是，我國防部首次在社群平台發文響應，一位軍方官員25日表示，此舉有兩個意義，第一是用幽默溫暖的方式，把國防與國民生活喜好結合；第二，全球民主國家的國防單位，日本、印太美軍、菲律賓也都玩起這個哏，民主友軍一起過平安夜，唯獨解放軍不放過大家。

台灣的國防部罕見透過社群平台X發文指出，根據北美防空司令部（NORAD）的數據，聖誕老人飛越台灣，在24日晚上10點41分（UTC+8）經過台北。在此期間，台灣武裝部隊保持了對周邊海域和空域的全面控制，確保了一切正常，2025聖誕快樂。

國防、國人生活結合 平安夜來自國軍前線的努力

一位軍方官員受訪時說，此舉有兩個意義：第一，國軍用幽默且溫暖的方式，把國防跟國人的生活喜好結合，也顯示國民平安夜，來自於國軍在前線的努力，沒有說教味道，是一個重要的公眾溝通。

這位官員說，其實美軍的北美防空司令部每年的追蹤聖誕老人活動，也是起源於一個溫馨故事，是一位小朋友打錯電話，以為是聖誕老人接通的，但接電話的是司令部執勤軍官。

民主友軍美日台菲一起過節 中俄平安夜不放過大家

至於第二項意義，軍方官員表示，全球民主國家的國防單位也都玩起聖誕老人飛行軌跡的哏，包括日本、印太美軍、菲律賓都沒有例外，民主友軍大家一起過平安夜，倒是凸顯出每天在區域間騷擾大家的解放軍，平安夜都不放過大家。

該位官員說，整個世界就剩下解放軍、拒絕聖誕節停戰的俄羅斯，見不得大家平安夜裡平安，文明和霸權的冷冽，拉出不必度量的落差。

對於解放軍在平安夜當天的軍事動態，根據國防部25日公布的資訊，24日清晨6時至25日清晨6時，偵獲共機6架次，其中有2架逾越中線，進入西南空域，另外也有8艘共艦、1艘公務船，在台海周邊活動。