CNN盤點「2026全球7件大事」　川習會可能決定台灣命運

▲CNN全球事務分析師麥格克撰文點出2026年7件國際大事，台灣是其中之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著2025年進入尾聲，CNN全球事務分析師麥格克（Brett McGurk）撰文點出2026年7件國際大事，例如委內瑞拉情勢、俄烏戰爭、人工智慧（AI）領域等，且總統川普正計劃訪問北京，而這場峰會可能決定台灣的命運。

委內瑞拉對峙 美打造「川普版門羅主義」

川普政府在加勒比海與西大西洋部署自冷戰以來最大規模軍事力量，包括航母打擊群、多艘驅逐艦、兩棲突擊部隊、匿蹤轟炸機與特戰單位，宣稱鎖定毒梟進行近30次打擊、宣布封鎖非法石油運輸並扣押油輪，對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權施壓。

麥格克指出，這實質上接近以武力撐腰的政權更迭政策，白宮期待馬杜洛自願下台、流亡俄羅斯等地，但歷史少有單靠經濟制裁與外部威嚇逼退強人政權的例子。如今川普政府將新政策稱為「川普版門羅主義」，宣示美國要重新成為西半球主導力量。2026年馬杜洛能否下台，將成為這一策略究竟是雷聲大雨點小，還是展現強硬實力的關鍵驗證。

▲圖為美國福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。（示意圖／路透）

俄烏戰爭邁入第5年 關鍵在華府而非前線

2026年2月，俄羅斯入侵烏克蘭將滿5年。麥格克說，普丁原先目標是奪下基輔、終結烏克蘭主權，如今俄軍陷於烏克蘭東部戰線、傷亡逾100萬人，這場戰事對俄國而言算是一場失敗，但普丁未顯退意。

麥格克指出，戰爭的第五年可能是轉折點，當交戰各方接近精疲力竭時可能走向和平，或是採取更冒險的賭注來打破僵局。不過當前戰場上仍看不到突破，俄軍以人海戰術奪取有限領土，烏克蘭則仰賴西方財政與軍事援助苦撐。

據傳川普正追求以烏克蘭割地換取安全保證的和平方案，但普丁迄今並無示弱跡象。麥格克認為，關鍵將在川普一旦談判破局，是把責任歸咎莫斯科，還是乾脆抽身削弱對烏克蘭的支援，屆時這場戰爭的走向，恐怕會由華府決策決定，而非前線戰況。

▲2026年2月，俄羅斯入侵烏克蘭將滿5年。（圖／達志影像／美聯社）

北京川習會 可能決定台灣命運

麥格克表示，2025年其中一個象徵性畫面，是普丁、中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩在北京同框亮相，且伊朗總統也在場，這4國被稱為CRINK，正協力支援俄羅斯在烏克蘭的行動，並推動趁美國勢力退縮之際，打造一個分裂的世界，由中俄兩國在其勢力範圍內發號施令。

麥格克稱，川普政府的政策似乎與這種觀點不謀而合，川普政府新版《國家安全戰略》把美國定位為「半球強權」，宣稱不再扛起全球秩序，並批評歐洲盟友軟弱。普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也說，這份文件在許多方面與俄方願景相對應。

針對台海議題，過去半世紀，美國透過模糊政策來推動台灣成長並協助維持和平。就在近日，川普批准史上規模最大對台軍售案，總額近110億美元，涵蓋飛彈、無人機等；同時，北京持續準備在2027年前具備攻台能力。

▲麥格克認為，川普將赴北京與習近平舉行峰會，屆時台灣將成為核心議題。（示意圖／路透）

麥格克認為，川普將赴北京與習近平舉行峰會，屆時台灣將成為核心議題，「這是全球安全議程上風險最高的議題之一」。麥格克說，台灣扮演著重要角色，生產汽車、手機所需的大部分半導體晶片，「若中國入侵或破壞台灣穩定，全球經濟損失可能接近10兆美元」。

麥格克稱，現階段尚不清楚川普會否延續數十年的美國對台政策，或為追求貿易協議與承認北京區域主導權，減弱對台支持。麥格克指出，台灣將密切關注這場川習會，「當沒有坐在談判桌上時，你就成了菜單上的菜」。

以色列軍事大勝後 政治走向仍不明朗

以色列在軍事上獲得重大進展，今年以加薩停火及換俘協議為起點，所有仍在世的人質已獲釋，聯合國安理會也通過20點停火計畫，呼籲哈瑪斯解除武裝。在此之際，伊朗處於自1979年革命以來最弱勢地位，哈瑪斯與真主黨領袖也被清除。

然而以色列未能把軍事成果轉化為持久政治與外交成就，部分原因是內部分裂。隨著以色列必須在2026年10月27日之前舉行國會選舉，結果將決定以色列能否以更中道或團結的新聯合政府鞏固軍事成果，並進一步推進「亞伯拉罕協議」；相反，若選後仍陷入僵局或維持現狀政府，以色列恐錯失一次重塑中東外交版圖的歷史契機。

▲ 以色列在軍事上獲得重大進展。（圖／路透）

伊朗內外壓力恐同時爆發

麥格克認為，伊朗在歷經糟糕的一年之後，2026年可能還會更糟。伊朗原本仰賴真主黨、哈瑪斯、伊拉克民兵與胡塞等代理人組織，加上飛彈、俄製防空系統與核計畫，在中東地區展現強大實力與影響力，但在哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列後，這一切出現翻天覆地的變化，因為伊朗做出加入這場混亂的致命選擇。

伊朗從未預料到會受到如此嚴重的反噬，多名領袖遭剷除、代理人網絡被瓦解、防空系統被摧毀、核設施受重創，敘利亞盟友也沒了，國內經濟凋敝，水資源短缺可能導致首都德黑蘭實施限水甚至撤離。更敏感的是，86歲最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）據傳健康不佳，鮮少露面，接班人選遲未明朗，為政權穩定埋下變數。

麥格克指出，一旦伊朗重建核或飛彈能力，以色列可能再度出手，年輕世代對神權體制極度疏離，若接班危機爆發，政權恐動搖，同時伊朗也可能訴諸恐怖主義或對以色列發動魯莽攻擊，使中東局勢更加難以預測。

▲圖為伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

恐怖主義捲土重來

麥格克在國家安全和外交領域深耕20年，「什麼事最讓我徹夜難眠？我的答案是：恐怖主義」。

麥格克回顧自己曾在2014至2018年參與領導對伊斯蘭國（ISIS）的打擊行動，美國與80多個國家及國際組織合作，從追蹤ISIS成員到宣傳戰多管齊下，2014至2020年全球恐攻數量下降近60%。然而受到哈瑪斯入侵以色列的影響，全球2022到2025年暴力事件與死亡人數再度攀升。

近期包括在澳洲針對猶太人的光明節屠殺、洛杉磯跨年夜炸彈陰謀被挫敗，以及ISIS在敘利亞殺害2名美軍，美國隨後空襲超過70個ISIS目標，英國與歐盟官員也警告ISIS威脅升高。未來扭轉局面，美國及其夥伴必須加強跨境執法合作，對任何鼓吹或縱容暴力推進政治目的的行為都要採取零容忍態度。

▲澳洲父子檔針對猶太聚會發動恐怖攻擊。（圖／達志影像／newscom）

AI革命成大國競逐新戰場

AI在極短時間內躍升為全球議程焦點，並被美中視為類似冷戰太空競賽的競爭核心。2025年，中國推出模型DeepSeek R1，挑戰美國領先模型且成本低廉，一度登上蘋果App Store冠軍，並短暫衝擊金融市場，「這起事件凸顯出，原本以為擁有的技術優勢會以多麼迅速的速度瓦解」。

麥格克指出，如同冷戰時期，全球技術競爭與國內政治壓力之間的衝突可能正愈演愈烈，預期2026年AI技術進展、政策辯論與地緣政治競爭之間的拉扯將加劇，這些因素相互交織，很可能使AI成為形塑未來全球政治的關鍵力量之一。

▼AI在極短時間內躍升為全球議程焦點。（示意圖／視覺中國）