　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

▲▼ 藍委爭取老農津貼1.5萬元 。（圖／國民黨立委楊瓊瓔辦公室提供）

▲藍委爭取老農津貼1.5萬元 。（圖／國民黨立委楊瓊瓔辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

根據內政部公告土地現值總額，100年全國平均值為每公頃20,502千元，113年則為36,295千元，增幅高達77%，但老農津貼排富門檻已14年未調整。為落實照顧農民，國民黨團今（19日）主張，將提案提高老農津貼至1.5萬元。

立委楊瓊瓔指出，農業部應優先針對老農津貼排富條款進行修正，避免再有老農因不合理的排富標準，少掉一個月8000多元的「退休金」，這對農民來說，真的非常不公平。為了落實照顧農民，她提出三大主張1、津貼加碼：老農津貼金額應直接提升至15000元，給予農民最基本的尊嚴與保障。

2 、放寬門檻：個人土地及房屋價值的排富計算標準，應調整放寬為1000萬元 以上。3、調調週期：將津貼調整從「四年一次」改為「兩年一次」，及時反應物價，保障農民的實質購買力。

楊瓊瓔強調，農民看天吃飯辛苦了一輩子，政府應該給予更多的溫暖與支持。她說這個利民的政策，會和黨團一起緊盯相關部會，努力來完成。

藍委吳宗憲指出，他長期與宜蘭的青農們接觸，前幾天也參加了宜蘭青農聯誼會會長交接典禮，不管是在當天的活動上或是平時交談中，都經常聽到他們的甘苦談，讓他非常欽佩青農的理想，同時疼惜這群人的辛苦。如果政府連農民的晚年都無法妥善照顧，誰要投入農業？因此，自從他上任後，就開始與其他同樣身為農業大縣的立委們一同合作，修改老農津貼，提高現在的老農補助，此次要求更進一步提高老農津貼，不只是為了老農，更是希望成為青年投入農業的誘因。

吳宗憲提到，老農津貼目前全額為新台幣8,110元，但是，相信大家都有去超市採購的經驗，隨便一盤肉價格快破百元，便當也不斷調漲，早已吃不到百元內的雞腿便當，就連最基本的小火鍋配飲料也都要300元，當薪水像東南亞水準，消費的價格卻像歐洲，如果老農津貼每月仍然只有8千餘元，根本連生病都不敢。

吳宗憲呼籲，為了讓宜蘭的農業擺脫高齡化，勢必要提高老農津貼至15000元，同時也讓未來想要投入農業的青年知道，從事農業也能有退休生活，放心地全力衝刺農業發展，宜蘭的農業才能永續。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂級莊園咖啡豆竟是假貨！　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」
幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中了　醫：3種塑膠別碰
快訊／放鞭炮遭檢舉！　恐怖男開車撞鄰持刀猛刺奪命
介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　2人竟濕身滾床戰10回合
鄭靚歆「骨折險半殘」！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅
「一起炒房」騙8億！　全買豪車名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

藍白大動作要彈劾賴清德　綠營尊重：坐實台灣憲政機制有制衡手段

「朝野不和解一路戰到2028」　前藍委點藍白隱憂：恐逐一被擊破

彈劾賴清德難成功為何仍提案？　她曝藍白真正目的：要他到立法院

直言「彈劾賴清德」絕對辦不到！　黃暐瀚：客觀事實要讓民眾知道

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

懶人包／藍白正式啟動彈劾賴清德　一圖看懂彈劾難度

藍白提彈劾賴清德　他點真正目的：逼總統赴立院說明

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

藍白大動作要彈劾賴清德　綠營尊重：坐實台灣憲政機制有制衡手段

「朝野不和解一路戰到2028」　前藍委點藍白隱憂：恐逐一被擊破

彈劾賴清德難成功為何仍提案？　她曝藍白真正目的：要他到立法院

直言「彈劾賴清德」絕對辦不到！　黃暐瀚：客觀事實要讓民眾知道

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

懶人包／藍白正式啟動彈劾賴清德　一圖看懂彈劾難度

藍白提彈劾賴清德　他點真正目的：逼總統赴立院說明

新北U18／向吉力吉撈．鞏冠取經　黃世堯攻守成長助新北藍闖4強

黃明志吸毒驗尿結果逆轉！　首吐3委屈「人生最低谷」：很久沒出門

「打針阿姨」爭議燒韓娛！大咖主持人遭挖車裡打點滴　公司急發聲

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

名廚江振誠自願當二廚　攜手媽媽熬「分享鹹粥」

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

政治熱門新聞

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

王世堅會選台北市長？笑蔣萬安「斷奶了」

直言「彈劾賴清德」絕對辦不到！　黃暐瀚：客觀事實要讓民眾知道

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

台灣民意民調／停砍年金惹眾怒！48%民眾反彈　藍白支持者也3成反對

高雄茶行拿下國防標案　郭正亮爆1事最接近真相

提案彈劾賴清德！藍白全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

橘色惡魔、翡翠騎士西門町快閃演出　蕭美琴準備滷肉飯＋3湯宵夜

藍白要彈劾賴清德　總統府：只要合乎憲政都給予尊重

更多熱門

相關新聞

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

桃園航空城開發案近日發生機場園區51戶拆遷戶「自動搬遷獎勵」將取消的爭議。國民黨立委涂權吉、牛煦庭今與桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長開記者會。涂權吉批，交通部民航局為趕機場園區開發，不顧安置住宅已經延誤，強求徵收戶依期搬離，否則將失去請領獎勵金，讓當初信任政府先建後拆居民情何以堪。牛煦庭也說，加發15%是前市長鄭文燦任內的公開承諾，旨在補償民眾配合國家建設被迫搬遷的犧牲，政府不應失信於民。

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

農退儲金、老農津貼久拖未解陳亭妃排審要求行政院立即送案

農退儲金、老農津貼久拖未解陳亭妃排審要求行政院立即送案

小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

批賴清德國安方案是軍購包裝　藍委憂1.25兆特別預算衝擊財政

批賴清德國安方案是軍購包裝　藍委憂1.25兆特別預算衝擊財政

關鍵字：

老農津貼藍委排富

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面