政治 政治焦點 國會直播 專題報導

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

▲▼運動部首任部長李洋26日首度赴立院文化教育委員會進行業務報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲運動部部長李洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

李洋接任運動部部長後，積極推動「全民運動」並強調部內同仁每天都要動起來，自己也率先以5公里慢跑展現決心。不過，近期卻傳出有主管未經同仁同意，要求用個人名義參與學校場地抽籤，疑似為迎合李洋，結果引發員工之間不少爭議。

▲▼運動部長李洋出席114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲運動部長李洋。（圖／記者李毓康攝）

李洋作風新政　抽籤內幕疑雲
自從奪下兩屆奧運金牌的羽球名將李洋接下運動部長一職後，他就把推廣運動當作首要任務。他不只喊出口號，還以自身行動作榜樣，上任隔天就到操場慢跑，主張全體部員每天至少運動半小時。這股新氣象確實帶動不少討論，但也讓部內文化面臨考驗。

根據《鏡報新聞網》報導，有知情人士爆料，稱有主管為了配合李洋的政策，沒經過同仁同意，就要大家以「個人」身份參加中山區長安國小羽球場抽籤，讓大家下班後一起運動。這種做法，讓不少員工感到壓力巨大，開始懷疑主管是不是濫用權力。

▲運動部部長李洋 。（圖／記者蔡厚瑄

▲運動部部長李洋 。（圖／記者蔡厚瑄）

行政程序遭質疑　同仁壓力升高
據透露，這名主管平時深受李洋重用，這次甚至親自發放紙本申請書，要同仁協助填寫。更特別的是，整個過程並沒有事先徵詢員工意見，而是直接指示要大家配合。等大家填好表格後，再集中送回主管辦公室，完全不像一般自願參與的抽籤。

消息指出，長安國小也已在12月11日公布了場地抽籤結果。針對主管要求同仁用私人名義參與，內部有聲音質疑，這到底還算不算公務範圍？還是已經變成主管為了討好上級的行政操作？這一連串爭議，讓人不得不重新檢視運動部的內部管理。

