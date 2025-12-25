　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」　一堆人竟騎走

停放在租賃站的Ubike有些座椅被反轉180度，原來那可能是故障車。（翻攝自IG／@youbike_tw）

▲停放在租賃站的Ubike有些座椅被反轉180度，原來那可能是故障車。（翻攝自IG／@youbike_tw）

圖文／鏡週刊

由於各縣市陸續建置YouBike租賃站，開始有愈來愈多人騎乘代步，但你可能不一定知道，為什麼有些單車的座墊是180度反轉？YouBike小編近日在社群發文解答，原來這代表車輛可能有問題待維修。貼文引發熱議，不少網友表示，「我都轉回來騎走欸」、「借完發現『落鏈』結果一路嚕回家」；也有網友氣著說，「有人會故意這樣，為了讓自己一直都有車能騎」。小編則提醒，為了安全著想，還是租借座椅沒有被反轉的車喔！

不少人到YouBike租賃站會發現，YouBike有的座椅是正向，有少數的反轉，是惡作劇？還是不小心被反轉了？怎麼樣才能轉正？轉正就可以使用了嗎？YouBike小編日前在IG社群平台發文並以影片呈現表示，YouBiker在場站有看到「座墊反轉」的車子代表車輛可能有問題待維修喔！這是不可不知YouBike的通關密語。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小編表示，如果遇到故障車，YouBiker也可以自行將座墊調至最低後反轉180度，再使用APP維修通報或致電客服，YouBike收到通知就會派員前往維修。

貼文一出，網友紛紛留言提到，「欸？我都轉回來騎走欸」、「我之前借了一台，借完發現『落鏈』結果一路嚕回家」、「很多台的煞車都很鬆，真的有點危險」；也有網友說遇到惡劣的行為，「有人會故意這樣為了讓自己一直都有車能騎」、「我之前遇到一整排都用反的..應該是故意的吧」。

不過，小編回覆網友留言，建議「為了安全著想，還是租借沒有被反轉的車喔！」


更多鏡週刊報導
方向燈有閃6下噴1200元！駕駛扯「自動彈回」抗罰　法官這理由打臉
傷者尋「救命恩人」！　台大急救醫師父女檔：救人是天職沒有考慮危險
睡不好其實是腸道在作怪？專家教3招恢復腸道平衡　改善睡眠品質

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了　8友人同框
張文平板解密！常上成人網站紓壓　採購犯罪工具順便買情趣用品
王ADEN要學！「6大咖藝人」也遇粉絲闖上台　高情商反應被讚
最好的耶誕禮物！　孫燕姿官宣了「確定台北開唱」
不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　研究：幾乎無副作用
綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

禾浩辰求婚成功！她挖出「4部作品」讚努力　網點頭：有觀眾緣

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波　網：有詛咒？

蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟：又在講幹話了

王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎？壓力最大的是女學生

YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」　一堆人竟騎走

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友心碎：不是你們的錯

一票人都搞錯！UG被抵制「GU吐一句」　網道歉：真的常叫錯

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

地震畫面 翻攝自爆料網

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

禾浩辰求婚成功！她挖出「4部作品」讚努力　網點頭：有觀眾緣

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波　網：有詛咒？

蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟：又在講幹話了

王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎？壓力最大的是女學生

YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」　一堆人竟騎走

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友心碎：不是你們的錯

一票人都搞錯！UG被抵制「GU吐一句」　網道歉：真的常叫錯

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

「風寒、風熱」差很大！中醫曝「2種感冒類型」症狀一次看

蔡尚樺主持尾牙「胸下透視」太辣！低胸裝包不住上圍 待遇超頂級

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席維倫8友人同框

瑞芳驚傳砍人！男「左上腹噴血」送醫　嫌遭逮辯：他自己跌倒刺傷

苗可麗談照顧失智父心路歷程「每天都在拉扯」：現在換我照顧他

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

藍白推兒童「未來帳戶」　衛福部不看好：需審慎評估

買房送裝潢！　設計師曝「建商省錢密碼」：2點要留意

喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「紅玉髓」承載無限祝福

幫友還債「殺價砍一半」義氣哥淪肉票　電擊凌虐4小時險被活埋

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

生活熱門新聞

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

明天愈晚愈冷「低溫探10度」　北台灣防較大雨勢

聖誕節愈晚愈冷「下探10度」　2地防大雨

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

冬天「勃起反應慢」　泌尿醫曝警訊

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

台東6.1強震瞬間！燒肉店1秒劇晃餐具全掃落

更多熱門

相關新聞

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友熱議

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友熱議

台北捷運北車、中山站19日發生隨機砍人事件，造成無辜民眾3人不幸身亡，27歲凶嫌張文也墜樓身亡。事件引發輿論熱議，張文的父母23日出面向社會大眾下跪道歉，再度掀起討論，相關報導也傳到其他國家，各國網友反應曝光。

12歲喬治王子承襲凱特帶貨能力

12歲喬治王子承襲凱特帶貨能力

張文「犯罪側寫」曝光　作案前1行為顯孤狼心理

張文「犯罪側寫」曝光　作案前1行為顯孤狼心理

張文「27歲卻自我邊緣」成孤狼　知情人士曝內幕

張文「27歲卻自我邊緣」成孤狼　知情人士曝內幕

2間寶雅只隔30m「招牌顏色不同」！官方解惑

2間寶雅只隔30m「招牌顏色不同」！官方解惑

關鍵字：

YouBike座墊鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

野生李多慧「排隊買丹丹」！

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面