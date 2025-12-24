白宮前國安顧問歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

▲美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Amb. Robert O`Brien）。（資料照／記者湯興漢攝）



政治中心／台北報導

美國白宮前國家安全顧問、現任「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員羅伯特・歐布萊恩（Robert C. O’Brien）24日在社群平台X發文，談及中國電商平台近年向海外市場擴張的情況，並點名淘寶等平台試圖提升在台灣的影響力，對相關發展表達憂心。

歐布萊恩在貼文中指出，「與中華人民共和國（PRC）高度連結的平台，不只是商業行為者，而可能成為國家影響力的工具。」他警告，這類平台的擴張，可能為相關市場帶來資安與影響作戰層面的風險。

針對美國過往政策，歐布萊恩提到，川普政府任內曾針對中國不公平貿易作法採取行動，包括封堵中國跨境電商長期利用的「小額包裹免稅（de minimis）」制度漏洞，以降低相關作法對開放市場造成的影響。

歐布萊恩並表示，對於中國電商平台持續擴大在台灣的市場存在，他本人感到關切，並提醒相關發展可能涉及更廣泛的個資安全與風險問題。

近年來，多國政府已陸續針對中國跨境電商調整相關監管作法。歐盟已決定自2026年7月起，對低於150歐元的小額包裹加徵固定費用；印度則以國家安全為由，大規模封禁中國系應用程式。

此外，法國政府近期因Shein等平台涉及違規商品問題，向法院提出限制其網站運作的要求；印尼政府也要求Apple、Google等平台限制Temu上架與流通，顯示各國正因應跨境電商快速成長，重新檢視既有制度。

熟悉美國政策人士指出，歐布萊恩過去曾在川普政府時期擔任國安顧問，目前以顧問身分參與美國情報與國安相關評估，直接參與影響美國對台與對中情報評估優先順序。