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壓手腕浮現小顆粒！都市傳說「幾顆=幾胎」　網驗證現況...他神回覆笑炸

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▲▼ 壓手腕浮現小顆粒 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲相信不少人都用過這招，預測自己長大生幾胎 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

相信不少小女生從小對於組成家庭充滿憧憬，小時候也流傳著一個都市傳說：只要壓住手腕，看會浮現幾個顆粒，就代表以後會生幾胎小孩。有網友近日又勾起大家的回憶，吸引大家紛紛驗證這傳說的真實性。

一名女網友日前在臉書「爆廢公社二館」發文，一張圖就勾起大家的兒時回憶，原來是小時候許多人會根據壓手腕時浮現幾個「小顆粒」，來預測自己將來可以生幾個小孩。只見原po的手腕隱約出現了2個顆粒，不過她表示目前自己僅有1位女兒，引發網友們熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友們看了紛紛表示以前有玩過，「以前每天在那邊打又握打又握的跟神經病一樣哈哈哈哈」、「我的很準！小時侯我壓3個，那時侯覺得是都市傳說，多年後我還真的生3個」、「懷念」、「左手一顆右手兩個，現在兩女一男」、「打下去馬上壓住」。

但不少人認為這根本不足以作為依據，「我以前一顆都沒有，結果我現在懷雙胞胎」、「小時候壓2個，結果現在生3個」、「小時候愛玩，都很期待，到長大了只有2隻毛孩」、「這不準啦」、「原本2個，長大合在一起變1個XD」。還有人表示「所以皇帝的一定是一串玉米......」，神回覆讓其他鄉民都笑翻了。

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關鍵字：手腕,生小孩,都市傳說,爆廢公社二館

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