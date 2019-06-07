陪媽開刀！赫見「胡O粉」手術ING　網笑噴淚…蓋樓求全名：想吃鹹酥G了

▲原PO跪求「胡O粉」全名！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

網搜小組／綜合報導



這個神秘名字有魔性！一名男網友陪媽媽去醫院動手術，等待之餘，赫見手術螢幕有笑點，發現一名病患名叫「胡O粉」，讓原PO越看越好奇，文章也笑壞一大票網友，紛紛跪求真實全名。

原PO在臉書《爆廢公社》表示，昨（6）日早上陪媽媽去榮總開刀，他正在外頭焦慮等待時，赫見前方螢幕有亮點，照片中，顯示手術進行中，左上第一位病患的名字「胡O粉」，讓人第一直覺就想到胡椒粉三個字。

「我真的好想知道他的全名到底叫什麼？」原PO越看越爆笑，本來很擔心媽媽的手術是否順利，恰好消除緊張氣氛，可惜的是，最後答案還是無解，最後原PO只好在心中幫對方默默祈禱，「雖然不知道這位粉粉到底叫什麼，但是還是祝福粉粉手術順利啦。」

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▲網友笑暈，「胡O粉」這名字真是過目難忘！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

這個有魔性的名字，也掀起大批網友進行猜猜樂，紛紛歪樓笑答「胡粉粉」、「胡麵粉」、「胡椒粉別懷疑」、「胡麻粉」、「胡韓粉」、「胡蝶粉」。其他人則回應「我覺得是冠夫姓，在醫院也常看到阿嬤叫什麼粉的」、「其實他叫胡粉，醫院真的會把兩個字的姓名中間打個圈」、「依照比較年長取的名字，我猜叫胡阿粉」、「我上次在醫院看到王X麵，我也好想知道全名」、「可以來一份鹹酥雞＋啤酒小辣嗎」。

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