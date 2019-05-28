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點滴沒了急按鈴！人夫傻等10分鐘　護理師「我在喝水」他爆氣...網戰翻

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▲▼吊點滴。（圖／CFP）

▲一名人夫見到妻子點滴吊完，按鈴通知護理師卻遲遲等不到人。（示意圖／CFP）

地方中心／綜合報導

一名人夫上午才在醫院喜迎三寶到來，下午卻被護理師氣到快飆髒話！原來是因為妻子的點滴沒了，他趕緊按服務鈴求助，沒想到過了10分鐘卻遲遲不見護理師人影，後來才碰上一名護理師向他表示「我去喝水」，讓他忍不住質疑，「喝水喝這麼久？灌肚猴喔？」但PO文曝光後，卻引發網友掀起正反論戰！

人夫在臉書社團「爆廢公社」發文，「早上喜迎三寶報到，下午就被護理站的護士氣到快飆髒話」，原來他見老婆的點滴滴完了，於是按服務鈴請護理師前來，沒想到過了10分鐘卻等不到人，於是他決定自己去護理站請護士來，令他訝異的是，「整個護理站沒半個人，去尋了病房也沒半個護士，經過會議室聽到一堆護士在嘻笑聊天」。

請繼續往下閱讀...

最後人夫乾脆直接到護理站等護理師們聊完，過了5分鐘後，才見一名護理師走出來，但出口的第一句話便讓人夫忍不住爆氣，3度轉述護理師所說，「我去喝水」！他怒轟，「去你的...喝水喝這麼久？灌肚猴喔？留個人在護理站很難嗎？」也稱，護理人員很辛苦我了解，要求留個人不過分吧！

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲人夫上午喜迎3寶，下午就被氣得快飆髒話，貼文也掀起正反論戰。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

PO文曝光，網友掀起正反論戰，有網友直呼，「太誇張」、「這讓我想到我陣痛的時候去產房結果櫃台沒人、我叫我老公去找結果都在吃午餐」、「混的太超過，需加強教育」、「護理站如果不是忙翻天，本來就需要有人在，上班時間被抓包全跑去喝水打屁，本來就不對」、「沒有人留在那裡本來就是很扯的一件事吧，小聊一下當然ok啊，啊已經過了十分鐘，如果病人真的有緊急需求怎麼辦」

但也有人認為，「醫護人員的心酸不是你們懂得好嗎，留個人留個人，如果我上大夜一個人，是要留鬼喔」、「請問護理師不能喝水？還有不要什麼事都要按呼叫鈴，另外醫護不是服務」、「真心希望健保趕快倒掉，台灣醫療環境已經夠好了」；還有網友留言指正原PO，「那個...是緊急鈴，你誤會了，不是服務鈴」、「醫院沒有服務鈴這種東西」、「服務鈴？原來護理人員是服務生啊」、「他們不是服務人員，沒有服務鈴哦」。

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關鍵字：護理師,點滴,醫院

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