輪椅女疑遭丟包！他馬路「人肉護駕」報警　網狂讚：有你真好

▲一名網友下班途中驚見坐著輪椅的女子疑似被丟包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

地方中心／綜合報導

晚上在大馬路見到這畫面，該如何處理？一名網友晚上下班驚見一名中年女子坐在輪椅上，疑似被丟包路邊，他趕緊報警處理，並用人肉護駕等警察前來，而做了一件善事的網友也忍不住直呼，「做了件好事的感覺真好」！

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，質疑「這社會怎麼了？」原來是他下班回家時看見一名中年女子坐在輪椅上，頭靠著一旁的扶手，雙手垂落一邊，而輪椅停放的位置竟然就在馬路邊，相當危險，一旁也沒有看護或是家人陪伴，見到這幕的原PO感到相當緊張，隨即報警處理。

在等待警方的同時，原PO也用「人肉護駕」陪伴著獨自一人的女子，直到警方到場接手後，他才終於放下心離開現場，原PO表示，女子「看似附近長榮醫院住院病人」，但由於他沒有多去了解事件發生的經過，所以對詳細情況並不清楚。

他也在文末說，「做了件好事的感覺真好！」引來不少網友紛紛回應，「謝謝你的善心」、「有你真好」、「好心有好報」、「讚～因為你的熱心可能少了一件意外」、「現在什麼誇張的事情都會發生」，但也有網友好心提醒，「看事情不能只看單一面，往往事件背後都不單純」、「要懂得明哲保身！這社會當好人容易出事」。

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