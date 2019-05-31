抽菸花錢傷身！研究顯示「開刀前戒菸」可減少併發症幫助康復

▲花蓮慈濟醫院心臟內科張懷仁醫師帶領醫護團隊祝福胡先生戒菸成功。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自世界衛生組織（WHO）將5月31日訂為世界無菸日後，2019年是第32個世界無菸日。為了串連全球對菸草流行及其致命影響的重視，31日上午，花蓮慈濟醫院舉辦「生命不LUNG肺」拒菸闖關活動，並邀請今年剛從十年菸齡中戒菸成功的胡家鼎先生現身分享。

「自掏腰包花錢來傷害自己身體，絕對是最划不來的行為！」菸害影響全世界人民健康，最常見的危害包含有：肺癌、慢性呼吸系統疾病、結核病、空氣汙染等，改善肺部健康的最有效措施，就是減少菸草使用和對二手菸、三手菸的接觸。花蓮慈院副院長許文林表示，除了吸菸導致身體罹患疾病機率大增，換個角度來看，戒菸更是能直接促進身體的健康；根據丹麥最新研究，病患在開刀前戒菸，可以有效減少併發症的產生，進而提升康復成功率。

▲花蓮慈濟醫院響應世界無菸日，舉辦「生命不LUNG肺」拒菸闖關活動。

「只要吸菸一個月到一個半月，就有可能讓人從健康的肺發展成罹患肺癌。」花蓮慈院家庭醫學部主治醫師黃亮凱提醒民眾，千萬不要忽視吸菸對身體造成的危害，而且戒菸光靠意志力還不夠！黃亮凱醫師表示，許多戒菸失敗的原因，都是不知道如何克服戒菸過程可能遇到的問題，所以，如果已經有吸菸習慣的民眾，請勇敢來到戒菸門診尋求協助，花蓮慈院戒菸門診除了免除掛號費之外，每周一至周五的上午還有免費的一對一戒菸諮詢，化身戒菸者最堅強的後盾。

今年二十九歲，在花蓮慈院戒菸團隊下成功戒除十年菸齡的胡家鼎表示，自己是在大學時期跟朋友相處時學會抽菸，後來自己一天至少要抽一包以上，讓媽媽為她傷透了腦筋。直到去年一次運動時突然暈倒的經驗，讓他驚覺怎麼才二十幾歲身體就出了狀況。到急診檢查才發現是心肌炎，當時在加護病房住了四天，主治醫師心臟內科張懷仁在治療過程中，很嚴肅的告訴他要戒菸，他才下定決心。

▲▼現場民眾透過闖關遊戲，認識菸害對身體可能造成的疾病並勇敢向菸說「不」。

胡家鼎表示，要戒菸真的很需要周遭的支持，除了感謝醫護團隊的治療跟陪伴，他還要感謝當時在花蓮慈院認識的一位醫技人員，陪他一起上教會尋求信仰的支持，才有如今戒菸半年的自己，身體覺得輕鬆自在很多，運動的時候也不再氣喘呼呼，現在最開心的就是自己的家人，尤其是媽媽特別為他開心。胡佳鼎說：「這是我第二次戒菸，很高興我成功了！」

許文林副院長表示，雖然已經有很多科學證據證明菸品對肺部健康造成危害，但是許多民眾還是低估菸害防制能改善肺部健康的潛力，而且戒菸不只是能改善自身，還能避免二手菸、三手菸對家人的影響，希望透過能宣導鼓勵大家一起響應共同促進全民健康。