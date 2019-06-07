天兵男大生「喝醉以為地震！」半夜整棟宿舍喊下樓　百人奔逃傻了

▲喝太醉把整棟宿舍叫下樓避難，奇葩事件一舉登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

雲南紅河學院5日傳出一起離奇事件，一舉登上微博熱搜排行榜。有網友貼出現場照片，笑說一名學生半夜喝多了，誤把頭暈當地震，把整棟宿舍的人喊下樓避難，結果不一會兒1樓就人山人海，儼然成了「大型詐欺現場」。

綜合陸媒報導，當時凌晨3點，男學生疑似喝多了，邊跑邊喊「地震了！」硬生生把3棟樓的人都給喊了下來。一時之間，100多人聚集在宿舍1樓，有的人神情慌張，全然不知道發生了什麼事，也有人穿著內褲一臉尷尬。

▲許多人睡夢中被叫醒，倉皇逃下樓相當狼狽。（圖／翻攝自微博）

許多網友看完笑瘋，紛紛留言表示，「孩子是個好孩子，可惜是個傻子」、「喝酒前我是紅河學院的，酒後紅河學院是我的」、「夠他這輩子吹牛了」、「第二天酒醒，全校給他回憶」，其中還釣出不少同校學生：「我們學校竟然以這種方式上了熱搜」、「這是我們學校！」

不過，也有人擔心學校懲處男學生，紛紛留言求情，「這個學生人品不錯啊，還記得提醒大家一起跑」、「今年紅河學院招生宣傳靠這兄弟了，無組織無排練地給景明園區來了一波防震演練」、「意識不清的情況下還記得去喊別人，說明為人是挺不錯的」、「本質上是很熱心，骨子裡應該是個英雄」。

▲事件在微博上廣為流傳，還有不少人替男學生求情。（圖／翻攝自微博）

隔天，紅河學院保全受訪時說，「確實有這件事，當事學生家裡生活壓力太大了，就喝了酒，是他個人的問題，當晚我們前去處理後，先把學生勸回去睡覺，事後也跟當事學生溝通了，通知他的班主任和學院老師。」

不過，男學生室友接受《觀察者網》訪問時指出，當事人就讀大三，當天其實沒喝酒，可能是學業壓力太大了，半夜先是搖醒了幾名室友，說他想通了。幾人一頭霧水，問他想通了什麼，但他什麼也不說，只是靜靜拿了鑰匙就往外跑，沒想到竟是跑去喊地震。

▲有學生說，男學生根本不是喝醉，而是另有原因...（圖／翻攝自微博）

▼有學生才情大發，用文言文生動地記下事發經過。（圖／翻攝自微博）