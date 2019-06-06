掀開反韓聲浪鍋蓋　蔡詩萍預言王金平必選...被開除也在所不惜

▲前立法院長王金平。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平6日表態不參加國民黨總統黨內初選，但是否脫黨參選到底？王金平僅說「時間還早」，沒把話說死。對此，資深媒體人蔡詩萍大膽推測王金平必然投入總統大選，即使被開除黨籍也在所不惜，他還直言王金平的拒絕初選只是「反韓聲浪」的鍋蓋掀開而已。

蔡詩萍在臉書發文表示，對於王金平不參加黨內初選並不意外，因為「王金平早就一而再，再而三的表達了，他參選到底的決心，對於遊戲規則一再遷就韓國瑜，亦表達了很不以為然的態度」，他直言，今天王金平會這麼做，根本不用錯愕，「我意外的是，國民黨中央五人小組竟然錯愕！」

「這一回，公道伯真的生氣了，他必然有一股悲壯的決心。」蔡詩萍說，既然外界不公道的對待王金平，那他也只好仁至義盡了，「參加初選，反倒讓自己沒有退路，不如放棄初選，保有來日更寬闊的空間，至於勝算如何？這恐怕已不在他的計較之內，他拒絕投入『為韓國瑜打造的黨內初選』，必然會有後續的政治效應。」

蔡詩萍表示，王金平的拒絕初選，一定只是「反韓聲浪」的鍋蓋掀開而已，唯一解救之道，就是韓國瑜市長「認真」投入初選，讓人民檢視他到底準備好沒有，要投入大選。國民黨中央也唯有堅持讓後續的初選，一定要全員到齊，且程序嚴守正義，別再開小門開小窗，否則，國民黨的分裂鐘聲，已經山雨欲來了。