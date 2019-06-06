「夫人幫Vs反夫人幫」內鬥？　韓國瑜：張飛打岳飛

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

近日韓國瑜太太李佳芬被指控夫人干政，甚至資深媒體人黃光芹上政論節目時提到，韓國瑜這起桃色風波，是有人在鬥夫人李佳芬，兩派人馬就在韓國瑜身邊，對此，韓國瑜6日嚴正否認，這完全不存在。但媒體追問兩派人馬是否為潘恒旭和黃文財，韓國瑜則說這是張飛打岳飛，實在搞不懂傳言從哪來。

對於韓國瑜身邊出現「夫人幫」和「反夫人幫」，韓國瑜表示這完全不存在，至於媒體追問是否內鬥主角為潘恒旭跟黃文財？韓國瑜強調「完全沒有」，他們根本就不是在一個工作崗位上，怎麼會張飛打岳飛，實在是不懂。

▲韓國瑜出席甄愛高雄群星系列活動記者會。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜說「為什麼要讓高雄市政府的新團隊始終處在一個很困擾的情況之下，什麼張三李四不合、王五跟趙六是什麼夫人幫等等，我們就好好推動市政，大家好好看我的團隊有沒有一心一意為高雄市民打拼，不用再講誰跟誰鬥，而且我也不容許」。

至於夫人干政風波還衍伸出，與程建騰一起辭掉土開董事的陳燦圖，資格不符卻一度當上土開董事，韓國瑜也提「他是多年好友，他現在他也不幹了，因為人家來為我們高雄服務，土開公司董事會大概八千塊錢交通費，如果受到這樣抹黑，不做了也辭職了，還有什麼好講的？」。

而對於太太李佳芬一再被指控，韓國瑜表示李佳芬這兩天去看了癌症寶寶需要什麼協助，每天都在做類似的工作，這樣跟夫人干政有什麼關係。