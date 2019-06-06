韓國瑜16日到斗六市　「雲林女婿回娘家」為初選造勢

▲菜農林佳新與李佳芬10幾年好交情，前晚一起餐敘 。（圖／林佳新提供）

記者傅誠/雲林報導

維多利亞中小學，即將於6月15日在雲林科技大學禮堂，舉辦2019聯合畢業典禮，今年畢典以「璀燦綻放」為主題，期許每個畢業生都能像盛開的花朵，綻放光芒。消息指出，,韓國瑜夫婦確定當天將出席畢業典禮，地方人士更是順水推舟，將在當天於斗六市人文公園舉辦「雲林女婿回娘家」造勢活動。

高雄市長韓國瑜「決戰2020 贏回台灣」第二場造勢活動，6月8日將在花蓮舉行，誓言要延續6月1日凱道造勢的成功，與李佳芬有十多年交情的菜農林佳新，昨日也在臉書發文《話說禿子要回雲林了》預告6月15日斗六人文公園，將有一場挺韓造勢活動。

雲林「韓粉頭」陳品宏進一步確認活動會在當天如期舉行，他說，自從6月1日凱道大會師後，他就接到許多鄉親詢問，雲林何時也能來幫韓國瑜舉辦造勢活動，在得知6月15日韓國瑜和李佳芬將會出席維多利亞的畢業典禮後，就積極和地方人士接洽，希望能在雲科大對面的人文公園舉辦造勢活動，來歡迎韓國瑜回娘家。

警方估計，活動場地約可容納5萬人。

有別於6月1日凱道大會師不同，此次活動將開放設攤，讓傳說中的「韓國瑜夜市」再現，以展現韓國瑜要讓庶民發大財的精神。

