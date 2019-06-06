郭台銘提備案人選可上場接替　郝龍斌：手機民調下週再討論

▲郭台銘與國民黨副主席郝龍斌握手。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

鴻海董事長郭台銘6日下午會見國民黨五人小組，提出8點聲明；對此，五人小組成員、國民黨副主席郝龍斌回覆指出，這八點多已經有涵蓋，其中第四、五與七點，要在下週二的討論中，請郭董提出跟參選人們一起討論，若有共識再提報中常會。

郭台銘在會面中所提出八點得聲明，內容分別為：一、 每位初選候選人都必須承諾不論被提名與否，都要共同參與選舉，團結一致到2020/1/11，讓國民黨候選人取得勝利。二、 國民黨要組成一個國民黨金牌聯盟團隊，每位候選人都必須承諾參與並協助輔選，包括國會議員的當選。三、 國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。

四、參與國民黨的初選候選人，必須有民調5%的最低門檻限制(即民調低於5%的不得參與初選)。五、 初選應納入手機民調50%，比照民進黨，建請黨中央公開徵詢各初選候選人看法，儘速凝聚共識。六、 強力建議舉辦3場國政辯論會。七、 基於團結的前提，民調應採100%對比黨外對手，避免徒增矛盾，不利初選後之整合。八、黨中央應組織抓鬼大隊，揪出非理性網軍，依法究辦。

對於郭台銘提出的八點聲明，郝龍斌指出，其實大部分內容，在中常會的決議都已經涵蓋，只有第四、五、七點，可能要下禮拜二的討論中由郭董提出來，跟參選人一起討論，有共識的話再提報中常會。

郝龍斌表示，對於選舉公平性有幫助，透過所有候選人討論，可以凝聚共識，這是五人小組徵詢意見的最後一場，剛才曾副主席特別強調，秉持公開透明來做所有工作，更重要五人小組工作透過作業來找到最強候選人，凝聚團結向心力，如果能團結就有勝選機會。