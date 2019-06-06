怒嗆媒體「全台黑郭總司令部」　郭台銘：到底居心何在？

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統人選7月出爐，五人小組近日也陸續拜會各參選人，於6日上午拜會前立法院長王金平後，下午3時前往內湖拜會鴻海董事長郭台銘。針對日前痛批黨中央放任「最大假韓粉」黑郭，並直指《中國時報》是全台黑郭總司令部、破壞團結元凶的言論，郭台銘6日再度提出質疑，特定媒體不斷製造對立、分化團結，到底居心何在？

根據5日《中國時報》報導「傳馬為幕後影武者操盤抗韓」，質疑郭台銘延攬前總統馬英九總統任內官員擔任顧問，企圖操盤對抗高雄市長韓國瑜。郭台銘5日上午受訪時秀出報紙，並在上頭寫了「全台黑鍋總司令部，破壞黨內團結的元兇，最大隻的假韓粉，罪大惡極！無中生有」反擊，並怒嗆絕無此事，這是破壞黨內團結的元凶，是最大隻假韓粉。

郭台銘表示，到底有沒有黑郭大家心裡都非常清楚，這次的參選不為他個人，是為了台灣與年輕人的未來，是為了台灣在國際經濟險峻、以及兩岸關係不利發展的狀況下宣布參選。

郭台銘也怒嗆，在過程中不斷遭受到很多不是事實的抹黑，今天針對特定媒體不斷製造對立、企圖分化黨內團結，甚至運用到頭版進行抹黑，不曉得到底居心何在。他強調，此次參選是為國為民，不是為個人，每個參選人都有自己的獨立性，不應該被任何特定媒體所操控。

▲郭台銘與國民黨五人小組會面。（圖／記者李毓康攝）

