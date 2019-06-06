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海大演講勉學子當自己舵手　賴清德：我是民進黨最強的候選人

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▲ 海大演講勉學子當舵手 賴清德：我是民進黨最強的候選人。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 海大演講勉學子當舵手，賴清德：我是民進黨最強的候選人。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨總統初選參選人賴清德6日下午到基隆海洋大學演講「為自己的人生寫故事」，他期勉學生要當自己人生的舵手，雖然可能經歷各種酸甜苦辣，只要為自己負責，下定決心，勇敢追夢，這樣人生才會精采。賴清德表示，我是民進黨最強的組合，推派他出馬，代表民進黨打明年的選戰。

賴清德表示，書寫人生故事，若存有愛心，會更溫暖動人，他觀察很多人在事業有成時，不約而同做一些事，幫助社會及弱勢，讓自己的人生更有生命溫度，或許會有不同的收穫，在對弱勢者伸出援手同時，甚至發揮創意解決弱勢者問題，也可能變成一份事業。

賴清德分享他媽媽的故事，勉勵大家追求人生目標要有勇氣，賴清德說，70年前，結婚大多是媒妁之緣，他的父親是外祖父家的長工，當時外祖父已將媽媽婚事談定，但在婚禮前的晚上，媽媽不願接受逃跑，勇敢追求自己所愛，這在當時是很不容易的。

▲ 海大演講勉學子當舵手 賴清德：我是民進黨最強的候選人。（圖／記者郭世賢攝）

賴清德認為，追夢的前提，知識技能也很重要，特別下一個世代是工業4.0時代，人工智慧、物聯網、大數據等技能就更顯重要，現在就學期間，大家可能覺得這些技能很難，但在未來也許是必備的工具而已，新時代的全球競爭上，要有終身學習的思維，倘若各方面條件具備，卻只輸在工具上，就相對可惜了。

賴清德指出，在萬里鄉下長大，普遍家庭生活都辛苦，多數同學都跟隨上一代，務農或捕魚，他自己則是在國中就立志當醫師，確立方向後，拿出勇氣，從台大唸復健醫學，後來希望站上第一線，繼續考取成大學士後醫學系，進入成大醫院從醫。

賴清德在擔任總醫師時，正值台灣民主運動風起雲湧，受到感染，賴清德開始思考，要在診間一邊看病人賺錢，一邊罵社會不公義，或是順應民主前輩號召，站出來從事民主改革運動，最後決定「選擇一件讓自己血會熱的工作」。賴清德表示，他歷經許多辛苦才當上總醫師，最後為了理想，下定決心棄醫從政，當時政治領域對他而言非常陌生，但他認為服務社會最直接的，希望藉由從政，進行國家改革，讓國家進步。

▲ 海大演講勉學子當舵手 賴清德：我是民進黨最強的候選人。（圖／記者郭世賢攝）

同學提問，最近議會問台北市長柯文哲接不接受一國兩制，柯回答「不要理他就沒事」，柯市長身為首都市長，錯過了替台灣發聲的機會。賴清德則說，他不會這樣回答，自己立場一向清楚，台灣是主權獨立的國家，不接受一國兩制，對國家定位，特別是主權，要明確不應退讓。

媒體提問，黨中央規定選前三天禁止廣告，會不會覺得沒行政資源不公平？賴清德表示，不會這樣想，目前掌握的各項資料，他都處於領先，呼籲支持者接到電話民調，堅定支持賴清德。而初選過後，有沒有可能整合成一組？賴清德說，民進黨的初選就先決定選出總統候選人，由候選人決定副手人選，而他已向台灣社會說明，「民進黨最強的組合，推派我出馬，代表民進黨打明年的選戰」。

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關鍵字：2020大選,總統初選,賴清德,基隆海洋大學,演講

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