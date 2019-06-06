王金平若棄選　林濁水：韓國瑜肯定受傷對郭台銘有利

▲王金平宣布不參與黨內初選。（圖／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

前立法院長王金平6日突宣布不參與黨內2020總統初選。對此，前立委林濁水表示，這對高雄市長韓國瑜來說肯定受傷，而且對鴻海集團董事長郭台銘的選情有利。

林濁水說，「王金平退選，並不意外」，這對國民黨內衝擊卻不小，初步看來，由於王、韓都和地方傳統派系有淵源，與張榮味家、傅崐萁味道相投。

林濁水認為，王金平如從此退隱對韓國瑜來說「大有所補」，但王金平棄選如仍未有放棄政治，則韓國瑜肯定受傷而有利於郭台銘。

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



國民黨總統人選7月出爐，國民黨五人小組6日上午拜會前立法院長王金平。在會後，五人小組迅速離去，王金平宣布不加入國民黨黨內初選，也絕對不讓人民失望！他也直批初選機制不公。對於脫黨參選，他表示「還不是時候，現在說太早」。

王金平表示，「與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源」，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。

▲郭台銘與國民黨五人小組會面。（圖／記者李毓康攝）



想看更多國民黨五人小組相關新聞...

►郭台銘：黑郭比卡韓更多 籲國民黨中央要促進團結

►「韓國瑜不需粉身碎骨」朱立倫：打自己人受害的是國民黨

►國民黨五人小組若沒徵詢 韓國瑜：就「書空咄咄」不能講什麼

