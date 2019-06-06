坦言中央真的有卡韓！韓國瑜形容像「打鱷魚」一卡我就叫

▲韓國瑜上廣播節目接受郝龍斌專訪。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜5日接受國民黨副主席郝龍斌廣播節目專訪，6日節目正式播出，郝龍斌表示看到韓國瑜願意承擔準備做國民黨初選候選人，感到很高興，希望能用孫悟空72變來改變台灣；而問到中央卡韓問題，韓國瑜用「打鱷魚」遊戲來比喻，他坦言中央肯定有卡韓，只是沒想到我會叫，一卡我就叫，現在案子經費開始核撥，這是好現象。

▲韓國瑜上廣播節目接受郝龍斌專訪。（圖／記者賴君欣攝）

郝龍斌提到去年九合一選舉，韓流外溢效果，現在他願意承擔準備做國民黨初選候選人，感到很高興，看到61活動很成功，還聽到韓國瑜願為中華民國粉身碎骨，當初講話心理有哪些感受？韓國瑜提到，看到30萬民眾揮舞國旗，熱淚盈眶，很感動，講得都是心裡話。

韓國瑜也提到台灣當前困境很難，民進黨執政對外外交不利，外交越來越窄，邦交國越來越少，過去國民黨執政兩岸之間還保持熱線，擔心現在兩岸之間沒有熱線，非常令人擔憂，韓國瑜提到他也擔心下一代，被低薪困住，香港澳門新加坡條件比我們好很多。

韓國瑜提到他欣賞賴清德講的一句話，就派出最強的出來決定未來怎麼走，未來人民自己決定，框架拆掉台灣很有希望，郝龍斌也說韓國瑜現在要用孫悟空72變來改變台灣，韓國瑜則笑回現在快被黑成豬八戒。

最後郝龍斌提問關於中央「卡韓」，如果將來變總統，要如何處理不同政黨首長，韓國瑜就形容像「打鱷魚」遊戲一樣，棒子敲他鱷魚叫一聲縮回去，韓國瑜露透「中央肯定有卡我，但沒想到我會叫，開直播叫，在議會叫，叫了一下有效果，一卡我就叫，現在開始案子核撥，這是好現象，建設高雄本來不分黨派，民進黨本來就要對高雄好一點，也呼籲議會部分議員心態調整一下，但提到第一次總質詢結束後都在進步。

郝龍斌表示祝韓國瑜初選順利，透過大家團結合作，讓台灣以及國民黨更好。