韓國瑜周六前進花蓮　朱立倫：祝福他造勢成功

▲前新北市長朱立倫出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜日前接受訪問時表示，若被五人小組徵詢參加初選意願，他會回答「Yes, I do」，5日在與國民黨五人小組對談後，更表示願意接受特別辦法，五人小組告知特別辦法規定，充分交換意見，目前以全民調為主，也會如期繳交500萬，態度漸由被動化為主動。對此，前新北市長朱立倫6日表示「我覺得這是好事」，對韓市長的人氣非常佩服，也祝福他往後的造勢活動成功。

朱立倫表示，國民黨就是要大家都能夠更強，韓國瑜積極表達意願爭取大家的支持是好事，也提到不管是韓國瑜、鴻海董事長郭台銘或是自己都有各自的做法，不斷提出好的政見。他舉例，像是昨天他提出希望推動讓台灣逐漸認同安樂死，今天又拋出憲改方案、讓滿十八歲的公民能夠行使公民投票，「這些都是好的政策」。

朱立倫說，大家各自提出政見後，應該分進合擊，最後匯集成國民黨的共同力量，強調「朱立倫就像一個大智庫」，如果能夠成為總統候選人就會陸續推動政見，「韓市長有他的人氣、郭台銘董事長有他的資源跟選舉方式，大家共同努力，最後讓國民黨能夠勝選」。

此外，韓粉繼1日於凱道舉辦「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動後，8日更將前進花蓮造勢，甚至15日與22日還有雲林及台中場活動。對此，朱立倫認為「每個人都有不同想法」，對於韓粉有這樣的做法，他祝福韓粉及韓國瑜造勢成功。