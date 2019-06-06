吳子嘉「桃色風暴」為何不爆料了？　名嘴謝寒冰曝原因

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（資料照／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日不斷爆料，指涉高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情並育有私生女，韓國瑜怒到北檢控告涉嫌誹謗。然而，吳子嘉原先預告將爆出更大內幕，2日卻改口不講了，名嘴謝寒冰解讀其背後原因，認為吳子嘉發現自己可能被騙了，只好緊急喊卡。

韓國瑜1日現身凱道挺韓大會，吳子嘉對《東森新聞》記者詢問時仍相當有信心，並預告會在3日公布更重大的內幕；不料2日《ETtoday新聞雲》再致電吳子嘉訪問此事，他卻改口說「我沒有要講內幕，就上偵察庭講清楚」，反覆說辭讓外界霧裡看花。

對此，名嘴謝寒冰在政論節目《新聞深喉嚨》指出，吳子嘉這個爆料很奇怪，連資深媒體人黃光芹都說，吳子嘉可能被人家唬弄了，「他可能收到好幾個消息來源，其中一個或許有點道理，另外一個則是把消息摻進去，就像撒尿牛丸一樣丟給他，他照單全收，卻沒想到有毒藥藏在裡頭。」

謝寒冰表示，吳子嘉是很聰明的人，他爆料到一半時發現自己上當了，所以不能再爆料下去，一定要趕快踩煞車，只是踩煞車的理由也蠻奇怪，因為造勢活動太成功了，不然怎麼去解釋他原本自信滿滿，突然間就停住，「他大概也發覺自己上當了。」

