「只有韓流帶殺氣」　沈富雄給韓國瑜3建議：不要有被害妄想症





▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

前民進黨立委沈富雄6日在臉書上給高雄市長韓國瑜3點建議，希望對方「除非有充分的證據，切勿劍指自己人」，因為欲投入國民黨初選的鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平「都是好人」，「只有韓流帶殺氣」，也希望領先地位者不要有「被害妄想症」。

「韓粉惹的，唯韓能解。」沈富雄表示，美國民主黨的初選候選人高達21人，沒聽過有人抱怨民主黨「不團結」；前副總統拜登（Joe Biden）一出，後馳先至，群雄立馬被邊緣化，沒看到黨內互相指責，沒聽到「非拜登不投！」、沒聽到「非Booker不投！」、沒聽到「非Warren不投！」等。

▲韓國瑜、朱立倫、郭台銘、王金平。（圖／記者洪正達、呂佳賢攝、朱辦提供、郭台銘競選辦公室提供）

沈富雄給韓國瑜3點建議，包括：「除非有充分的證據，切勿劍指自己人，郭、朱、王都是好人，只有韓流帶殺氣」、「居領先地位者，不要有『被害妄想症』」、「像念心經一樣，每天起碼一次，嚴肅大聲告誡韓粉『是韓快樂投，非韓更要投，只為黨國故，不可去郊遊！』」

最後，沈富雄提到，「聰明的韓市長，解還是不解？不用猶豫，應該是『Yes,I do』。」