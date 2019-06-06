菜農林佳新爆料：雲林15日辦「挺韓誓師大會」　彰化也有人想辦…





▲韓國瑜參加【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日凱道造勢順利落幕，隨後宣布將在8日花蓮六期重劃區（東大門）參加第二場造勢活動，預計22日還要去台中的挺韓大會。雲林菜農林佳新6日爆料，雲林在15日要辦韓國瑜造勢大會，且那天是維多利亞雙語學校的畢業典禮，韓國瑜也會回來雲林。

林佳新6日接受廣播節目「POP撞新聞」訪問時提到，「雲林那場（造勢）6月15日，本來就是有民間社團在發起」，這消息自己很早就知道了，但為了不讓韓國瑜太疲累，所以覺得不要，「但這陣子的抹黑，讓韓國瑜支持者有點按捺不住」，「這時候雲林人不跳出來的話，好像對韓國瑜有點不道德，應該要支持和發聲一下，畢竟遍地在開花。所以很確定，6月15日下午有一場挺韓國瑜的誓師大會」。

雖然林佳新強調，雲林挺韓誓師大會是在6月15日，但他卻把應該是星期六的6月15日，說成是星期日，兩者明顯對不上。林佳新表示，雲林挺韓誓師大會辦在斗六市人文公園，「剛好是縣議會和雲林縣政府後面，那裡的腹地大，車流量小，交通又方便。」

關於主辦單位，林佳新提到，目前是由6、7個民間社團要求國民黨團、泛藍陣營提供協助，「因為主辦單位目前真的是民間社團，是斗六的一個韓粉後援會」。

主持人黃暐瀚說，這樣韓國瑜每個星期都在辦造勢大會，先是1日台北凱達格蘭大道，再來是8日花蓮、15日雲林，以及22日台中，「再來好像是屏東，再來高雄？」這時，林佳新突然再爆料，「屏東、高雄、彰化…好像都要舉辦。彰化有人在醞釀，也想辦啦！」

被問到跟韓國瑜接觸了沒有？林佳新表示，15日是維多利亞雙語學校的畢業典禮，「所以他一定會回來雲林！」黃暐瀚回答，「這樣我懂了，6月15日是維多利亞的畢業典禮，所以李佳芬跟韓國瑜本來就會回雲林，因為每天他都有嘛！」

至於決定要辦雲林挺韓大會的關鍵是什麼？林佳新說，他自己覺得，雲林人常常不被重視，有一種城鄉差距感，讓雲林人天生有一種自卑感，難得有機會出一個總統，拉近跟都市的距離，結果現在出現名嘴不實指控跟爆料，讓大家覺得不耐煩，「你們要就一槍斃命，用這種擠牙膏式的抹黑，叫你們拿出證據，你們也拿不出來。」

▼林佳新在節目22:06處開始爆料，雲林要辦挺韓誓師大會。