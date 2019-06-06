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搜索王小姐家扯出洩漏國防以外機密罪　謝震武：檢方要不要查？

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜有婚外情，律師謝震武5日在主持政論節目時提到，爆料的週刊寫出北檢搜索「王小姐」家，黃文財疑似滅證後躲在頂樓，這一點可能涉及有沒有公務員洩漏國防以外機密罪的問題，「北檢要不要分案？有沒有這回事？要不要查？這個絕對不是能私了的事。」

謝震武5日在政論節目《新聞面對面》中拿出週刊報導的內容並表示，報導寫出北檢搜索王小姐家的時候，傳聞黃文財滅證後躲在樓頂，雖然標題有用問號，但還是涉及有無情資外洩的問題，「請問一下，這是個人（可以）決定要不要告嗎？北檢要不要分案？有沒有這回事？要不要查？檢方發動搜索，然後媒體竟然傳得……」，究竟是不是在發動搜索前就得到訊息，應該要好好調查一下。

韓國瑜婚外情風波，謝震武點「這件事」提問，「檢方要不要查？」（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲謝震武點出「北檢搜索王小姐家」事件的疑點。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

「這個絕對不是你要不要告誹謗，或是所謂的告訴乃論，不是喔，這件事牽涉到有沒有公務員洩漏國防以外機密罪的問題。」謝震武指出，這絕對不是可以私了的事，北檢在調查的時候應該也要問一下、查一下，「我相信這件事情結案，大概不是一個起訴、不起訴處分就能解決，應該會有一個記者會，（檢方）好歹要告訴大家，當時到底有沒有這回事，這個（洩密）也一定要（說明）。」

謝震武接著說，就算不講韓國瑜婚外情的疑雲，換成是一般人，如果老婆有一天聽到別人說自己老公在外面有什麼，應該都會先問問老公，或是詢問對方身邊的朋友，打聽到底是怎麼一回事，這是很正常的反應，而吳子嘉4日接受北檢傳喚出庭，進去談了很久，最後整起事件會不會和解、要怎麼和解，社會各界也都在等待結果出爐。

▼吳子嘉抵達北檢受到挺韓民眾抗議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼韓國瑜告吳子嘉案開庭,吳子嘉抵達北檢遭民眾抗議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼韓國瑜告吳子嘉案開庭,吳子嘉抵達北檢遭民眾抗議。（圖／記者呂佳賢攝）

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關鍵字：韓國瑜,吳子嘉,謝震武

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