照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」　醫知原因嘆無奈

▲百歲阿伯要出院了，但其他家屬卻說沒辦法接回家照顧。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰透過臉書發文表示，有位百歲阿伯因為肺炎併發胸腔積水住院，兒子一直以來，都很關心爸爸的治療進度，且還請了看護，但沒想到，就在他要通知家屬接阿伯出院時，才得知兒子因心肌梗塞過世了，讓他感到無奈。

百歲阿伯可以出院了 醫卻發現難過事實

蘇一峰在臉書粉專上發文表示，有位百歲阿伯因為肺炎併發胸腔積水住院，兒子每天都會看病、關心爸爸的治療進度，後來還請了看護幫忙照顧爸爸，「兒子一直照顧爸爸幾十年」。

不過蘇一峰接著就透露，兒子某天突然沒有到院探病，而後，他好不容易治療好阿伯，要通知家屬接出院，才得知阿伯的兒子在家心肌梗塞過世了，至於其他家屬則說沒辦法接回家照顧。這樣的狀況，就讓他感嘆，「無奈的醫院人生百態」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是長照者，20年了，最怕就是自己有問題，有空就休息，吃的都要注意，長照路很長，各位共勉之，加油」、「老阿伯一定心很寒，孝順的兒子竟比自己還早離開，後續生活的照料其他家人也不願意接手的話，真的心會很難過」、「人老了真的很難，珍惜活著的每一天」、「百歲老人兒子也不年輕了」、「照顧好別人的同時，也要照顧好自己」。