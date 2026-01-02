柯文哲指朝野僵局怪賴清德　綠反問：難道認同藍白修法挺貪污？

▲柯文哲拜會國民黨團 。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲今（2日）到立法院拜會朝野立委。談到近期政局紛亂，柯文哲表示，冰凍三尺非一日之寒，「今天賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了？」對此，民進黨回應，目前立法院是在野黨佔多數，賴清德總統上任以來，已多次主動遞出橄欖枝，無論是邀集院際協商，或是請在野黨領袖聽取國安報告，總統念茲在茲始終希望在野黨能放下政治對立，一同為國家福祉努力，無奈善意作為一再遭到在野黨無情杯葛，導致朝野僵局持續，令人遺憾。

民進黨發言人李坤城指出，國民黨團總召傅崐萁過往劣蹟斑斑，相關貪污爭議社會早有公評，而對此最為清楚的，正是今日坐在柯文哲身邊的黃國昌。

李坤城表示，過去黃國昌曾如何嚴厲批評傅崐萁涉及的貪污案件，社會仍記憶猶新，如今卻成為被傅崐萁「摸頭」的小弟，跟隨國民黨一同行使政治操作，推動毀憲亂政的作為，立場急轉，令人錯愕。李坤城質疑，對於這樣的政治轉變，難道柯文哲也對民眾黨成為傅隨組織抱有期待？

李坤城強調，民進黨要嚴正請問柯文哲，藍白在立法院不務正業，刻意拖延總預算審查，阻擋軍購預算，影響國家安全與正常運作，卻同時提出所謂「挺貪污五法」，企圖為貪污犯脫罪，甚至走向除罪化。

李坤城表示，面對藍白聯手擋預算、挺貪污、破壞憲政體制的作為，柯文哲是否也能認同，是否願意向社會大眾清楚說明立場？