媽祖指示：郭台銘、蔡英文運勢最順　王世堅神同步籤詩剖析柯文哲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

政治中心／綜合報導

2020年大選藍綠白三方究竟會由誰出來角逐總統大位，是民眾近日相當關心的議題之一。由資深媒體人顏冠得和政壇小辣椒璩美鳳組成的團隊，上月底曾到廟裡幫忙抽籤問媽祖，結果得到的「指示」是，藍營郭台銘、綠營蔡英文這兩人的事業運會很順。

▲媽祖預測，郭台銘與蔡英文是6位政治人物中運勢比較順的。（合成圖／ETtoday資料照，下同）

影片中，璩美鳳帶著團隊前往廟裡向媽祖求籤，詢問未來最有可能參選總統的6位政治人物運勢如何，解籤的廟方人員首先解析前行政院長賴清德的籤詩，直言他運勢並不是很順利，原因是沒有同心；第二位鴻海集團董事長郭台銘則是事業運很旺，且確定「5月到農曆8月會很順利」；接著是力拚連任的總統蔡英文，雖然目前看來運勢普普，但11月會有貴人出現，到時應該就會順利許多。

而第四位是立法院前院長王金平，廟方人員開口第一句話就是，「這個不是很順利啦，他的家運不是很好」；第五位台北市長柯文哲則被解釋為，「為了求和都是用詐欺的方式」，恰巧與市議員王世堅先前的「詐騙集團論」得到相同結果。

最後一位則是昨日（5日）再度喊出「Yes,I do」的高雄市長韓國瑜，但廟方人員看完籤詩的解釋是「這個運還沒有到」。雖然籤詩的結果只是僅供參考，不過，2020年總統大選到底會由誰奪得寶座，社會各界的討論依舊很熱烈。

▼目前只剩柯文哲尚未表態是否參選2020年的總統大選。

▼媽祖籤詩暗示王金平家運不好。（圖／王金平辦公室提供）