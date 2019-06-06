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「特定媒體抺黑我！」郭台銘深夜534字大暴走　氣用黑筆寫滿報紙

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政治中心／綜合報導

先前有媒體報導，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘與前總統馬英九一起操盤卡韓，郭董5日深夜11時許在臉書PO出534字的文章反駁，「我在選舉過程中持續被特定媒體不斷抺黑，真是忍無可忍。常常有人質疑我的立場，把我抹紅，說我遭受中國大陸操控，如果我是中國大陸屬意人選的話，為何在宣布參選之後，會被這家立場極紅的特定媒體用各種方式來持續抹黑攻擊？」

▲▼郭台銘表情包。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘不滿遭媒體抹黑，深夜暴走PO文痛批。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘深夜大暴走，文章開頭第一句就是，「我從參與選舉到現在，每天都在想要怎麼為台灣拚經濟，讓台灣能夠在逆境中崛起，重新『讓台灣出頭天』」，沒想到卻被特定媒體不斷抹黑，一下子是不實的消息來源指控，一下子又是藍版蔡英文、卡韓影武者或是受到馬英九操縱，「我真是忍無可忍。」

郭台銘質疑，這樣製造矛盾、衝突，到底是在幫忙還是陷害，甚至會讓年輕人和中間選民對國民黨感到失望而離開，這並不是藍營支持者希望看到的情況，「我一直強調，要讓中華民國贏、讓全台灣人民贏，才會有國民黨的勝利。」

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲藍營2020年總統大選究竟會派出郭台銘還是韓國瑜，是社會各界關注的焦點之一。（圖／記者季相儒攝）

「常常有人質疑我的立場，把我抹紅，說我遭受中國大陸操控。」郭台銘強調，如果他真的是大陸屬意的人選，又怎麼會在宣布參選後還受到同立場的媒體抹黑攻擊，「這其實也表明了，我確確實實是『中華民國派』，因為我不會被美國或中國大陸所操控，也不會當他們的代理人。請各位能夠獨立思考的閱聽人要慎思明辨。」

最後郭台銘還附上該媒體的報紙，並在上頭用黑色的筆寫下，「全台黑郭總司令部」、「破壞黨的團結的元凶」、「最大隻的假韓粉」等話，情緒相當激動。而支持者們看到PO文也紛紛留言力挺，「郭董委屈了，明明是白手起家，努力沒被看見，還被講成財神爺」、「請務必一定要出線（參選總統）」。

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關鍵字：郭台銘,2020大選,總統大選,國民黨

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