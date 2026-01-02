冷氣團、寒流到底多冷　氣象署「貓貓圖解」這等級封印被窩

▲強烈冷氣團來襲，低溫下探10度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

今日受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，下周可能有寒流。中央氣象署也以「貓貓圖解」，說明冷空氣不同名詞的定義以及感受。氣象署表示，根據台北氣象站的日最低溫來區分，介於12度至10度是強烈大陸冷氣團， 會覺得冷到發抖，而寒流則是10度以下，「封印在被窩！不想出門！」

▲冷空氣強度定義，氣象署圖解。（圖／氣象署提供）

氣象署今日在粉專發文指出，剛跨完年就受到這波入冬以來最明顯的冷空氣影響，特別提醒晚歸的朋友外套一定要穿夠，因為越晚還會越冷，也請記得多關心家中的長輩與心血管疾病親友，提醒他們戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。

「冷空氣怎麼分級？冷氣團、寒流？到底哪個比較冷？差在哪裡呢？」氣象署進一步說明，每當有來自北方的冷空氣影響台灣時，氣象署會根據「台北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱：

東北季風：最低溫 ≥ 15°C ​ (覺得涼涼的~)

大陸冷氣團：14°C ≥ 最低溫 > 12°C ​ (開始想縮起來了)

強烈大陸冷氣團：12°C ≥ 最低溫 >10°C ​ (覺得發抖中...)

寒流：最低溫 ≤ 10°C ​ (封印在被窩！不想出門！)

氣象署也提醒，今明兩天(1/2-3)這波是 「強烈大陸冷氣團」 等級，大家出門記得要像圖裡的貓貓一樣，把衣服穿好穿暖，變身成溫暖的毛球。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

根據氣象署觀測，今日強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現在新北市石門9.3度，各地天氣寒冷，白天北部高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度。

溫度還在持續下降，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度。