雲端最前線／民進黨敲定6/10-14民調 納韓柯+50%手機

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民進黨總統初選拍板定案！敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調；另外，電視政見會從原本舉辦二場，改為一場。對此議題，《雲端最前線》30日邀請兩岸政策協會研究員張宇韶、基進黨發言人陳柏惟、高雄市議員高閔琳、新北市議員葉元之、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

民進黨29日召開中執會，總統初選機制拍板定案，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調；另外，電視政見會從原本舉辦二場，改為一場。

對此，前行政院長賴清德代表林俊憲受訪時痛批，很遺憾中執委利用多數方式強行通過英派主張，他代表賴清德表達強烈遺憾，他更表示，惡例一開後患無窮。

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德。（圖／記者張凱喨、林敬旻攝）

另外，針對高雄市長韓國瑜近日動作不斷，柯文哲受訪時直言他不是素人，還說6月1日的凱道誓師活動沒必要，且因為郭台銘一選，「郭台銘還是資源無限大，所以…你們媒體應該都知道，這砸下去什麼還是力道很強」；他強調，平常心就好，因為大家都沒辦法平常心，都開始焦慮，動作越來越多。

對於國民黨內擔憂「只要韓國瑜民調被拉下來2020藍營就無勝算」的說法，黨主席吳敦義29日中午受訪時表示，「我不做這種評論，每一位都是國民黨的寶！」，希望他們都能夠受到國家所有民眾喜好與信任。對此議題，《雲端最前線》30日邀請兩岸政策協會研究員張宇韶、基進黨發言人陳柏惟、高雄市議員高閔琳、新北市議員葉元之、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。