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自學都比成年人強　3歲小神童花幾秒就能解「代數方程式」

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▲▼美國3歲數學神童，會算代數方程式。（圖／翻攝自IG／blasian_aiden）

▲艾登從2歲開始就對數學特別有興趣。（圖／翻攝自IG／blasian_aiden）

國際中心／綜合報導

美國華盛頓有位叫艾登（Aiden Blasian）的3歲男童，媽媽常幫他在網路上PO一些生活日常，讓他成為了一名小小網紅。這幾天艾登的Instagram粉絲數突然快速成長，許多網友都注意到這位小男孩有著過人的數學天分，才3歲已經學會代數運算、圓周率、下象棋等等，將來讀幼稚園表現一定更驚人。

據《每日郵報》報導，3歲的艾登有個專屬的小黑板，他會在上頭解出複雜的代數方程式，也能在幾秒內運算出乘法答案，計算功力甚至已經超越某部分的成年人。

此外，艾登還能背出化學週期表裡面的所有元素，只要看到元素符號他就能快速反應出名稱。由於在數學和科學領域特別有天賦，艾登也愛上自己動手玩科學，平日和媽媽在家會一起進行小實驗，例如用醋和小蘇打生成化學反應，再用這些氣體來填充氣球。

媽媽辛西婭（Cynthia Adinig）表示，艾登2歲學會寫字以後，對數字就特別有興趣，家人也發現了他對數學的敏感度，只要一點小提示他就能順利解出數學題，而且答案往往都正確，所以就對他加強訓練，每天早晚都會讓他做一點運算練習。

目前艾登還沒開始上學，所有知識都是在家中自學，媽媽認為他5歲時，應該就能有小學4年級孩子的數學水平，非常期待兒子將來的表現。

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關鍵字：天才,神童,數學,Aiden Blasian,Cynthia Adinig

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