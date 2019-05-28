被罵數學算錯！小2男童「哭著報警」求做主　警察一驗算...媽媽糗了

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸南京一名小二男童因數學作業和媽媽吵架後哭著報警，原本警察以為是因為媽媽檢查作業過當，導致母子吵架，沒想到真相其實是母子倆對某題解答不同，男童爭不過母親，氣得報警要人評理。警察算過後，答案與男童一致，媽媽見狀急忙向孩子認錯，整起事件也讓網友笑翻「劇情反轉」。

據《新浪視頻》報導，南京江寧公安分局近日接到一通電話，報案男童邊哭邊說「受到很大委屈」，希望請警察幫他做主。警方獲報後匆匆趕往現場一看，發現母親正在訓斥報案的小二男童。

▲因一題數學答案，小二男童委屈到報警。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



原先警察還以為是男童沒有好好寫作業，才惹怒媽媽，還對孩子說教一番，要他「真正遇到困難才能打電話」，經男童母親解釋後才知道，原來是當晚檢查作業時，母子倆對某題解答不同，被媽媽痛罵的男童氣不過，憤而打電話報警要請人幫忙評理。

警察聽罷哭笑不得，但仍拿起習題試做，沒想到劇情反轉，男童算的才是正確答案。媽媽見狀也尷尬地和兒子道歉，曲折劇情也讓網友全笑翻，「我天朝警察叔叔什麼都會」、「有困難找警察，沒毛病」、「還不如叫外賣，讓外賣小哥算哈哈」、「現在孩子不得了！！」「雖然很好笑，但警力有限，應該用在合適的地方」、「據理力爭了」、「劇情反轉哈哈」、「現在警察不好當啊」。