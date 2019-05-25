遠距男友：昨晚夢遺了！報備夢中「解開數學題」爽到射　她嬌羞→1秒崩潰

▲原PO男友說自己晚上夢遺。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友貼文表示，遠距離的男友早上傳來訊息，說昨晚夢遺，還問她「妳知道我夢到什麼嗎？」原PO認為男友一定會說是夢到自己的關係，便嬌羞回答「我怎麼會知道啦～」男友接著公布正解「我夢到……我在寫數學」、「突然想到解開的方程式，就射了」。貼文讓其他人笑噴直呼「被數學課本帶綠帽了」。

這位女網友在《Dcard》匿名PO文，文中透露，她和男友目前是遠距離戀愛，每天都會固定和對方說早安、晚安，日前她早上打開手機一看，發現男友傳來訊息「寶貝早安，跟妳說一件事哦……就是我昨天晚上夢遺了欸！」看到訊息後，原PO笑回「真的假的XD 為什麼啊哈哈哈！」心中也直冒OS「奇怪有這麼久沒見面了嗎？」

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▲男友問原PO「妳知道我夢到什麼嗎？」（示意圖／pxhere）

男友接著回「我也不知道，他半夜就自己跑出來了」，並再次丟出問題給原PO「啊那妳知道我夢到什麼嗎？」原PO聽到男友的語氣後，忍不住心想「應該是要說夢到我吧嘿嘿！但還是假裝不知道」，便回答「蛤我怎麼會知道啦～」

沒想到，男友公布正解，讓原PO瞬間超無言，「我夢到……我在寫數學！有一題我一直想不出來要怎麼解，結果我突然想到解開的方程式，就射了……」。看到男友的回答後，原PO最後直呼「好ㄉ不說了，我要去撕爛他的數學課本」。

▲原PO男友公布正解，說他在夢中「解開數學題」所以就高潮了。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「世界上所有東西都會背叛你，男朋友會、女朋友也會，只有數學，不會就是不會」、「有想過方程式的心情嗎哈哈哈哈」、「這樣遠距離的時候你還可以禁止他看A片，多好，他不需要認識那麼多日本女老師，只需要多給他兩個數學方程式他也能玩得很開心」、「方程式：我們不是這樣給你用的！（怒」。

有網友忍不住好奇「想到怎麼解開有這麼爽嗎？這也可以射」，另一個人則回「其實有時候想了很久終於解出來真的滿爽的」，還有網友說「我也有類似的情況欸！我是夢到考英文，考一考就出來了」。各種留言也讓人爆笑，「文章好笑就算了怎麼留言也都那麼好笑」、「難怪每天上課大家都很累」。

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