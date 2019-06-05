上海打造「全球城市」　李鴻源倡兩岸綠色基建合作

▲2019滬台研討會，李鴻源介紹台灣地方治水方案。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

隨全球氣候變遷加劇、都市化發展快速，新型態城市建設成為兩岸熱門議題，台北和上海更每年舉辦雙城論壇互通有無。在今天（5日）上午一場於上海舉行的論壇上，前內政部長、台大土木工程教授李鴻源指出，兩岸可在綠色基礎建設、「海綿城市」打造上互鑑合作，以應對城市發展時的極端氣候挑戰。

李鴻源指出，1997年他參與台北防洪系統建設，是當時全球最好的洪水預報系統之一，但資金投入大，且當前極端氣候加劇，面對颱風、瞬間暴雨，超過最大承受度仍有淹水可能，因此為了讓城市與地球生態共存，應靠更多「非工程手段」來解決城市問題。

▲去年台北上海雙城論壇時，上海方面曾到內湖大溝溪生態治水園區取經。（圖／記者陳政錄攝）

他舉現階段台北、雲林、嘉義等地防洪工程、解決土地低於海平面時的經驗為例，與其廣建傳統地下水道，不如增加綠色建設，包括緩衝區、濕地、浮島，並在水道加強節流防汙、清水供給、環境營造等，增加自主的調節能力，作到「不發生大規模水災，最多是短暫淹水」的程度，以免除冗長的災後重建之苦。

事實上，去年台北上海雙城論壇，時任上海常務副市長周波，就曾在訪台時赴內湖大溝溪生態治水園區等參觀，上海在今年推行城市全面「垃圾分類」時，也借鏡台北經驗。

上海市副市長陳群在同一場論壇上表示，兩岸城市發展各有所長，台北在提升核心競爭力、文創產業和科創、生態環保上一直走在前列，因此在上海推進2035城市建設時，希望增進兩岸的交流，截長補短。

上海市人民政府參事唐子來指出，應對經濟全球化，大陸主要城市像北京、上海的發展全球都很關心，也導致「全球城市」在此背景下應運而生。

▲上海市人民政府參事唐子來。（圖／記者陳政錄攝）

他提到，全球城市的建設，不僅止於經濟影響力、還包括科技影響力、文化影響力，並結合體制、人力、環境、物質資本等四個「能力維度」，才能增強全方位的競爭優勢。因此以他為例，曾在馬英九任職台北市長時期，就參與過滬台的交流，且上海也將推動在今年7月1日，全市全面垃圾分類，致力提升上海城市的核心功能。

「2019滬台研討會」由上海市人民政府參事室舉辦，上海台辦、上海東亞研究所協辦，5日於上海大廈開幕，聚焦「創新、人文、生態」等領域，邀請兩岸產、官、學界代表與會討論。