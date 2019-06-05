孕肚常收縮緊迫！兒子出生笑曝真相：我抓「長長的線線」搖搖　她想通驚呆

▲許多人相信小孩會有胎內記憶。（示意圖／pxhere）

網搜小組／綜合報導

「有聽過這樣的傳說，孩子稚嫩幼兒時期，會有胎內記憶」，一位媽媽表示，她曾在兒子很小的時候問「記不記得你以前住在哪」、「都看到什麼？」沒想到兒子不僅說出「我住在媽媽的肚肚」，還形容自己都抓著一條長長的線，讓原PO一驚，因為她孕期時常感到肚子收縮緊迫，「該不會是寶寶在拉我的臍帶吧？」

這位媽媽在臉書《靈異公社》表示，之前曾看過文章分享，問孩子在肚子裡的時候記得什麼、或為什麼來到媽媽的肚子等問題，「但越是長大，或是當問題重複後，答案就越趨於『後製』」，也就是因為大人給了過多的暗示、提示，使得答案再也不客觀。

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▲懷孕時，媽媽做的事情都會影響寶寶。（示意圖／LibreStock）

她表示，兒子還很小的時候，她就看過相關影片跟文章，對「胎內記憶」感到好奇，便帶著實驗精神，趁有天兒子靠在她身邊時問「姆姆，你記不記得你以前住在哪裡？」兒子則是用小手指著原PO的肚子說「我住在媽媽的肚肚」。

原PO說當下有點驚訝，但也猜想，有可能是她曾跟孩子說，「你從媽媽的肚子裡生出來的」，所以兒子才會有這樣的意識，因此她便繼續問：

原PO：那你都看到什麼？

兒子：黑黑的啊！裡面暗暗的。

原PO：還有呢？

兒子：裡面有長長的線線！

原PO：（OS：啥東東？）

兒子：我都會這樣喔（兩手向空中一抓）！像這樣抓著喔！搖搖搖～

▲原PO兒子說，他在肚子裡都會抓住一條長線。（示意圖／pixabay）

原PO說，自己就問過這麼一次，但覺得很妙，「因為，當時孕期，我時常因為肚子感到收縮緊迫，而時常安胎，但這點我從未在孩子面前提過」，甚至娘家、夫家都不太清楚她的孕期狀況。之後她和家人聊到這段話，覺得「長長的線線」指的可能是臍帶，笑說「我時常感到肚子收縮緊迫，該不會是寶寶在拉我的臍帶吧？」

看到貼文後，許多媽媽也分享自己的經驗，「我小女兒兩歲的時候我問過，也是說黑黑的，喝水，然後玩線線，可是很擠不舒服」、「沒跟小孩提前他在肚子內的小名，突然一天跟我們説：我是Wudi哦（小名）」、「我女兒說她在我肚子裡的時候，為什麼會打我是因為我都躺著，她覺得不舒服」、「我小兒子說過他曾經有一世跟他哥哥是夫妻，不過他真的很喜歡哥哥又黏他」。

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