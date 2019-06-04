騎士深夜平行追車大喊：後座有人　高雄女嚇到犁田「他要抓交替」

網搜小組／綜合報導

女網友安妮（化名）3日在臉書「靈異公社」分享家人親身經歷的故事，大嫂在高雄某工業區上班，有一次騎機車回家，突然聽到路過的男騎士喊了一聲「妳後座怎麼有人」，嚇得當場「犁田」摔車，後來請示王爺才知道，那位路過的騎士其實是要抓交替的，「那段（路）真的很陰。」

▲原PO的大嫂下班回家被路過的怪男提醒「後座有人」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關，下同）

原PO提到，在工業區上班的大嫂下班時間大概是晚上11點15分左右，有一天她騎車從沿海路往林園的方向行駛，過沒多久左後方突然出現一名男騎士，對方平行騎在她旁邊，接著大聲喊了一句，「妳後座怎麼有人？」

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由於大嫂是一個人騎車，聽到這句話當下嚇了一跳，不小心就摔車了，幸好只有擦傷，原PO接著說，最恐怖的點是，男騎士是陌生人，怎麼會知道大嫂本來就是獨自騎車，而不是雙載，「因為家裡有壇，請示王爺後說是大嫂那陣子工作太累，才會遇到。後座本來就沒人，跟大嫂講話的也不是人，是要抓交替的，沿海路南下機車道那段真的很陰。」

▲原PO的大嫂平時都是獨自騎車上下班。

其他網友看完原PO的文章，也紛紛留言回應，「還好現在是大白天，看完一陣抖」、「真的有後勁」、「背都發涼了」、「超毛」、「現在抓交替也求新求變」。

還有網友分享自己的經驗說，「那裡真的很多，我昨天從墾丁回小港經過那邊，機車道旁就站一個男的，傻眼的是，看後照鏡時人已經不見了」、「那邊真的超陰，很多事故，我自己也曾經半夜在那裡發生車禍，而前男友在那邊被跟」。