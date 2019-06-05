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兒頭七「寄居蟹」走出冰櫃停下　母哭：你回來看媽媽嗎…神奇事發生了

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▲▼寄居蟹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，媽媽當下想要去抓寄居蟹，但牠很迅速跑走。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

相傳亡者「頭七」會回家看家人，一名女網友分享因車禍身亡弟弟頭七當天，她和媽媽見到的景象，「我猜想也許是弟弟要我們不要忘記祂，所以用這種方式出現吧。」其他人感動說，「是來與你們辭別的」。

原PO近日發文表示，弟弟的靈堂在殯儀館，頭七當天深夜11時多快凌晨0時，她和媽媽、姐姐在靈堂外棚子摺紙蓮花和元寶，突然看到一隻寄居蟹從弟弟躺的冰櫃慢慢走出來，「我跟姐姐看到覺得很奇怪，為什麼殯儀館會跑出一隻寄居蟹，而且還走到屋簷下停下來看我們。」

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原PO指出，媽媽突然喊弟弟的暱稱，流著眼淚說，「祢是xx嗎？祢是回來看媽媽的嗎？如果是的話，祢再走過來幾步給媽媽看。」她說，很奇怪的是，寄居蟹竟然真的往前走幾步，讓她和姐姐覺得很不可思議。

▼原PO和媽媽、姐姐在靈堂外折紙蓮花，卻看到一隻寄居蟹。 （圖／示意照）

▲遺體化妝室,大體化妝,停屍間。（圖／記者林世文攝）

「傷心的媽媽看到就又流著眼淚，很衝動走向那隻寄居蟹，媽媽想要去抓牠，但是牠很迅速跑走」，原PO說，她和姐姐也照寄居蟹跑走的方向沿路找都找不到，到現在這件事還是他們3人心中的一個謎。她後來補充表示，弟弟剛好是巨蟹座，「我猜想，也許是弟弟要我們不要忘記祂，所以用這種方式出現吧...這樣想的話心裡也會比較好過。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起迴響，有網友表示，有聽說亡者會化成其他生物回家看家人；原PO回「我媽超難過的」。還有人認為，「祂回來看最愛的你們，但祂跑走也是想沒有任何牽掛離開」；原PO回「可能是要媽媽不要牽掛」。

其他人也分享自己的經歷，「我信，祖母跟父親過世時（相隔10多年），晚上有一隻綠色大蝗蟲停在門口紗窗不走，直到早上才不見」、「這我遇過！我爸跟阿公都是化成蝴蝶飛進家門，之後不見隔天又回來，連續幾天，之後就沒再回來了」。

▼許多網友都相信親人過世後會化成動物回來看他們。（圖／示意照）

▲遺體化妝室,大體化妝,停屍間。（圖／記者林世文攝）

一名網友說，阿嬤周一頭七，「化成蟬回來，飛到誦經的壇布簾上面停著，直到燒完金山銀山那些的，祂就不見了，真的很神奇。我一直相信頭七亡者會化成動物回來看看家人。」原PO說，「要不是自己親眼目睹，不然我還是很不相信這種無科學根據的事情。」

但也有人提醒，「陰陽兩隔，不能抓，節哀」、「其實家人換作動物真的不能抓，鬼哥說過低等動物靈，但人不是，如果一抓的話，可能破壞了頭七的靈界制度」。

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關鍵字：靈異公社,頭七

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