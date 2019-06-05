影／14歲妹喝完珍奶便秘5天！CT一照...腸胃塞滿百顆「圓陰影」嚇傻

大陸中心／綜合報導

炎炎夏日來杯手搖飲料超治癒，但浙江14歲的女孩小花（化名）早前喝了珍珠奶茶後，不僅肚子痛而且5天沒有排便。經CT（電腦斷層掃描）檢查發現，在小花的腸胃道中，佈滿一顆顆圓圓的高密度陰影，醫生表示，這些是沒有消化的珍珠，而且應該是近期喝了一段時間造成的。

▲珍珠奶茶是不少上班族的心頭愛。（示意圖／記者許力方攝）

根據《澎湃新聞》報導，小花5月28日在父母陪同下，來到浙江諸暨市人民醫院急診。她表示，自己肚子痛，幾天都沒有排便，也吃不下東西。醫生張樓煒見她肚子鼓鼓的，便安排了腹部CT，檢查結果讓他一驚，患者胃部、橫結腸、升結腸、降結腸、乙狀結腸，一直到肛門，全是顆粒狀陰影，足有百餘顆。

▲畫面中有不少圓形的陰影。（圖／浙江24小時）

當一醫師問小花最近吃了什麼不易消化的食物時，小花才吞吞吐吐的表示，自己在5天前喝過珍珠奶茶。張樓煒推斷稱，「小女孩可能是怕父母說她而隱瞞了病史，這麼多未消化的『珍珠』不像喝一杯奶茶就積累的，應該是近期喝了一段時間造成的。」

▲小花的檢查畫面。（圖／浙江24小時）

醫師給小花開了潤腸通便的藥物，幫助將未消化的「珍珠」排出體外。諸暨市人民醫院急診科主任何玉領4日表示，珍珠奶茶裡的「珍珠」是木薯澱粉製成，本身就不易消化，有的商家為提升口感還會加入增稠劑等添加劑，大量連續食用，極易導致腸胃功能紊亂。

►咖啡猛灌後門！29歲便秘女「腸子燒焦」全爛…醫驚呆：太燙了

►男友太嗨！25歲女肛門「爆出粉色鮑魚」…醫一摸狂噴血：好心疼