老闆曝不賣「深色棺材」原因　臨時工幫亡夫挑棺害怕說兩句話…殯葬業懂了

▲原PO表示，亡者生前有跟妻子交代，棺木要深色、漂亮的。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

一名殯葬生命禮儀業者帶亡者的妻子挑棺材，本來她看中一副深色棺木，沒想到老闆卻不賣，後來她小聲害怕說了兩句話，讓禮儀社人員直呼「知道了」。有網友透露，曾聽棺材店老闆說過，亡者前一天凌晨會自己去挑棺木，只要樓下有聲音，「早上一定很早就有人來要棺木了」。

業者今天（4日）發文說，亡者的家庭比較弱勢，原本生活就不是很好過，更別說有多的錢可處理喪葬費；亡者和妻子都是做臨時工，每天都要看天才有飯吃，有工頭叫工、有做才有錢，做一天是一天。

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原PO表示，阿姨今和他到棺木店時，她遲遲站在門口不好意思進去；因亡者生前有跟她交代，棺木要深色、漂亮的。他則說，「阿姨仔妳們不用擔心錢！我都會幫妳們處理，妳們都不用擔心錢，快進來挑選。」

▼原PO說，棺材店老闆只要睡覺時聽到棺木在敲，就知道隔天一早有喪家會來挑這支棺木。（圖／示意照／CFP）

原PO指出，阿姨害羞看了看，走到棺木店最裡頭，看著層架上擺放一副顯眼的深色棺木；他也立刻問老闆，也準備拿簽字筆給阿姨，讓她在棺木內簽上叔叔的全名。沒想到老闆卻說「這支棺材我不賣」，被原PO追問後回答，「這支棺材是我以後要用的」。

「原來店老闆也都幫自己做好棺材了」，原PO請阿姨再看看其他棺木，對方小聲且害怕跟他說，「我剛剛看到層架旁邊上面，有一支棺材的蓋子在抖動。」原PO回，「嗯！好，知道了！阿姨仔，叔叔要的就是那支會抖動的棺木了。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友表示，一名棺材店老闆曾說過，亡者會前一天凌晨3到5點來挑棺木，「只要樓下有聲音，早上一定很早就有人來要棺木了，前一晚被移動的棺木就是亡者挑中的棺木，這是這個行業早已經習慣的事。」原PO也說，棺材店老闆只要睡覺時聽到棺木在敲，就知道隔天一早有喪家會來挑這支棺木。

許多網友留言，「功德無量」、「好心會有好報的，感恩您對這社會的付出」、「這棺木跟阿姨有緣，說不定老闆割捨，以後會有更多的福報」。