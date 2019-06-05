出席同學會！他戴藍寶石鏡面新錶…「價值15K」被笑便宜　網曝：超入門款

▲手錶是種反映個人品味的象徵。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

對於現代人來說，手錶不再只是單純的隨身配件，更是一種反映個人品味的象徵。一名網友貼文，說他上禮拜參加同學會，戴著價值1萬5千元的新手錶，結果卻被說便宜，讓他忍不住問「有沒有現在的人買錶都買多貴的卦？」貼文吸引網友熱論，「機械錶入門中的入門」、「真的便宜，只是入門品味而已」。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，說他上禮拜參加同學會，戴著剛買的國民品牌手錶，上面是藍寶石鏡面，「沒多少錢啦～1萬5，居然被說便宜，有沒有現在的人買錶都買多貴的卦？」

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▲原PO買了15K的錶，被同學笑便宜。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，許多人紛紛留言，「比APPLE WATCH便宜啊」、「真的便宜啊」、「目前能戴錶的只有勞Ｏ士、歐Ｏ茄，其他不戴也罷」、「百萬誇張了啦～要戴出門的錶最少也要Ｏ鬼吧」、「國中曾被老師嗆她的錶10萬，從此不戴錶」、「錶版以前都有人會叫你直上勞」、「我公司秘書的表才6萬多，1萬多真的沒有什麼」。

還有網友表示，「15K大概就是你在車聚炫耀：『我買腳踏車了喔』」、「綠Ｏ鬼都被說入門款了」、「戴國民品牌手錶，不如直接把計算機戴在手上」、「真的便宜……機械錶入門中的入門，浪Ｏ、Ｏ鬼都要3萬了」、「15k算很便宜了吧？前同事有在玩錶，他說低階都4～5萬的，1.5萬的對他們來說是玩具錶」。

但也有人安慰原PO，「我是覺得你喜歡甚麼錶就買，自己戴的開心最重要每個人價值觀跟審美觀又不同」、「根本沒有人看什麼錶啊，如果有人看你的錶，他其實在看你多有錢而不是看錶」。

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