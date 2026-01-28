天兵竊賊半夜騎贓車油箱見底　竟打110「求救」當場被上銬

▲陳姓竊嫌在苗栗市偷機車，騎到卓蘭鎮油箱見底，大膽打110反露餡被逮捕，警另起獲他案贓物。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

1名陳姓竊賊在苗栗市偷走1部機車，昨（27）日凌晨遠騎至卓蘭鎮台3線時，油箱見底撐到加油站時，才發現卓蘭沒有24小時營業的加油站，為了繼續逃亡，竟大膽自己打110報案希望警方「為民服務」設法幫他加油。但警方見他事跡可疑，盤查車牌赫然發現是失竊機車，另「槓上開花」查獲1面機車車牌和1支手機，當場上手銬依竊盜現行犯逮捕法辦。

大湖警分局今天表示，卓蘭分駐所員警昨日凌晨4時許接獲民眾報案，稱所騎乘機車沒油，停在台3線的台塑加油站，請求警方到場協助。員警到場後，竟發現報案人為陳姓男子（27歲），自稱為桃園人，打算往南騎到台中市豐區，但三更半夜油箱見底，不僅身無分文，卓蘭市區3間加油站都休息，才打110求助警方。

不過，警員眼尖發現陳男四肢骯髒，言談和行為怪怪的，悄悄查詢他騎乘的機車，赫然發現為通報失竊的贓車，當場上手銬，陳男坦承機車是從苗栗市一家電子遊藝場旁偷騎，一場簡單為為民服務任務，轉變成偵辦刑案，又在機車置物箱內查獲1面失竊機車號牌及行動電話1支，深入清查身份，更發現27歲陳嫌有強盜和竊盜前科。

陳嫌供稱，自己是桃園中壢人，目前無業、在新竹市租屋，先在新竹市偷1面機車車牌和1支手機，26日下午在苗栗市偷走機車，騎著贓車四處亂逛，凌晨沿著台6線一路往南，騎到台3線卓蘭路段才驚覺油料已用完，加上身無分文，硬著頭皮報警。