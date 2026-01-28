　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天兵竊賊半夜騎贓車油箱見底　竟打110「求救」當場被上銬

▲陳姓竊嫌在苗栗市偷機車，騎到卓蘭鎮油箱見底，大膽打110反露餡被逮捕，警另起獲他案贓物。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳姓竊嫌在苗栗市偷機車，騎到卓蘭鎮油箱見底，大膽打110反露餡被逮捕，警另起獲他案贓物。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

1名陳姓竊賊在苗栗市偷走1部機車，昨（27）日凌晨遠騎至卓蘭鎮台3線時，油箱見底撐到加油站時，才發現卓蘭沒有24小時營業的加油站，為了繼續逃亡，竟大膽自己打110報案希望警方「為民服務」設法幫他加油。但警方見他事跡可疑，盤查車牌赫然發現是失竊機車，另「槓上開花」查獲1面機車車牌和1支手機，當場上手銬依竊盜現行犯逮捕法辦。

大湖警分局今天表示，卓蘭分駐所員警昨日凌晨4時許接獲民眾報案，稱所騎乘機車沒油，停在台3線的台塑加油站，請求警方到場協助。員警到場後，竟發現報案人為陳姓男子（27歲），自稱為桃園人，打算往南騎到台中市豐區，但三更半夜油箱見底，不僅身無分文，卓蘭市區3間加油站都休息，才打110求助警方。

▲陳姓竊嫌在苗栗市偷機車，騎到卓蘭鎮油箱見底，大膽打110反露餡被逮捕，警另起獲他案贓物。（圖／記者楊永盛翻攝）

不過，警員眼尖發現陳男四肢骯髒，言談和行為怪怪的，悄悄查詢他騎乘的機車，赫然發現為通報失竊的贓車，當場上手銬，陳男坦承機車是從苗栗市一家電子遊藝場旁偷騎，一場簡單為為民服務任務，轉變成偵辦刑案，又在機車置物箱內查獲1面失竊機車號牌及行動電話1支，深入清查身份，更發現27歲陳嫌有強盜和竊盜前科。

▲陳姓竊嫌在苗栗市偷機車，騎到卓蘭鎮油箱見底，大膽打110反露餡被逮捕，警另起獲他案贓物。（圖／記者楊永盛翻攝）

陳嫌供稱，自己是桃園中壢人，目前無業、在新竹市租屋，先在新竹市偷1面機車車牌和1支手機，26日下午在苗栗市偷走機車，騎著贓車四處亂逛，凌晨沿著台6線一路往南，騎到台3線卓蘭路段才驚覺油料已用完，加上身無分文，硬著頭皮報警。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
車銀優慘了！遭5品牌切割　國防部也悄下架
正妹遭3男性侵　男友來電聽見崩潰
PokéPark KANTO搶先開箱！　草紗鎮超過600隻寶
快訊／台積電飆天價！　台股再推新高
川普喊「很棒」非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭
每天多吃「瘦得快老得慢」！　醫大推蛋白質菜單曝光了
獨／毛嘉慶爆性騷！　邀約「民眾黨女神」開房間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化鐵皮工廠火警！消防24車62人急灌救　1人嗆傷送醫

趕車要求「禮讓手扶梯左側」　台北男1動作被判拘役30日

天兵竊賊半夜騎贓車油箱見底　竟打110「求救」當場被上銬

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

中製行動電源布局台灣！展示維修客戶開發全包　負責人獲緩起訴

搭車刷卡沒聽到嗶嗶聲　嘉義婦伸頭查看遭車門夾住18秒

知名女作家捲性騷翻車　教授拒洩密造謠抹黑

剴剴案「惡保母姊妹」冷血對話曝！　傳凌虐照喊：嚇死寶寶了

中國鼎泰豐爆4.8億黑帳　前董座涉控掏空

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

爸爸送房害兒被罰錢？連續繼承屋噴百萬稅金？一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法｜地產詹哥老實說完整版 EP294

彰化鐵皮工廠火警！消防24車62人急灌救　1人嗆傷送醫

趕車要求「禮讓手扶梯左側」　台北男1動作被判拘役30日

天兵竊賊半夜騎贓車油箱見底　竟打110「求救」當場被上銬

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

中製行動電源布局台灣！展示維修客戶開發全包　負責人獲緩起訴

搭車刷卡沒聽到嗶嗶聲　嘉義婦伸頭查看遭車門夾住18秒

知名女作家捲性騷翻車　教授拒洩密造謠抹黑

剴剴案「惡保母姊妹」冷血對話曝！　傳凌虐照喊：嚇死寶寶了

中國鼎泰豐爆4.8億黑帳　前董座涉控掏空

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

「大谷殺手」參戰WBC！多明尼加徵召桑契斯　日媒評宿敵添大將

國際建築聚落成形　「皇翔ASTER ONE」共榮台北雙星新時代

車銀優遭5品牌切割！國防部也悄下架　逃稅疑雲影響持續擴大

總接案量2255億元　海悅蟬聯7年10大代銷龍頭

彰化鐵皮工廠火警！消防24車62人急灌救　1人嗆傷送醫

波多黎各損失大將！柯瑞亞因保險問題確定缺席經典賽

總是忍不住就想買買買？3個技巧降低你的「衝動消費」

台積電漲15元飆1795天價　指數漲264點飆32582新高

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

趕車要求「禮讓手扶梯左側」　台北男1動作被判拘役30日

【完成一場勇氣實驗】捕捉霍諾德徒手攀101一幕！　他獲贈速寫畫暖喊：要把畫掛家裡

社會熱門新聞

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

警連開15槍　轎車逆向拒檢還衝撞警員

渣尪連壽險都拿去換砲　鹹溼高潮液對話被抓包

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

中國鼎泰豐爆4.8億黑帳　前董座涉控掏空

更多熱門

相關新聞

苗栗2警用重機遭擊落　白休旅「4連撞」釀1傷

苗栗2警用重機遭擊落　白休旅「4連撞」釀1傷

苗栗縣警察局交通隊2部大型重機車昨（26）傍晚執行巡邏勤務，在三義鄉八股路口剛停等紅燈時，後方1輛休旅車未注意車況，先追撞1輛轎車後，轎車再失控衝撞警車，造成轎車女駕駛挫傷送醫，肇事原因疑為未注意前方路況。

即／台3線獅潭段斷魂！22歲重機騎士噴撞重傷亡

即／台3線獅潭段斷魂！22歲重機騎士噴撞重傷亡

正式音樂會規格進校園　烏眉國中學生近距離聆聽合唱

正式音樂會規格進校園　烏眉國中學生近距離聆聽合唱

19歲男組團搶銀樓！揪17歲2少年扮劫匪全落網

19歲男組團搶銀樓！揪17歲2少年扮劫匪全落網

400萬奥迪違停被拖吊　黑衣男鑽車內裝睡下場慘了

400萬奥迪違停被拖吊　黑衣男鑽車內裝睡下場慘了

關鍵字：

苗栗慣竊油箱卓蘭

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面