幼時聽「同學父母分房睡」好新奇！網嘆已是常態　他笑曝「這天才同房」

▲現代夫妻多分房睡？！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

夫妻分房睡已經成為現今社會的常態了嗎？一名女網友表示，自己的父母一直以來都是睡在同個房間裡，因此小時候聽到別人家的爸媽分房睡都覺得不可思議，沒想到長大之後卻發現這種情況似乎很普遍。對此，鄉民們也表示，的確很多夫妻最後都變室友而已，但也有人提醒說這樣不代表就是感情不好。

一名網友在PTT女版上發文，她表示自己聽說很多夫妻都會因為「作息不一樣」或是「打呼」的關係而分房睡，不過她自己的父母和爺爺奶奶從以前到現在都是夫妻同房，因此小時候聽聞別人家爸媽分房睡都覺得很新奇，不過以現今社會的情況來看，似乎是常態。

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對此鄉民們也都無奈表示，現在根本一堆人都「婚內失戀」，「很多夫妻最後就變成只是室友」、「爸媽分床＋1」、「結婚隔年就分房了」、「由此可證結婚不如找個室友」、「只有做愛的那天才會睡同張床」。

▲一個人睡不受干擾，睡得更自在舒服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過也有人點出，分房睡不代表就是感情不好，「一個人睡好睡很多」、「現實生活沒有那麼浪漫，伴侶打呼嚴重真的很惱人」、「聽到小朋友打呼聲很安心，老公打呼聲就很吵」、「爸媽夏天分房，因為我爸不吹冷氣」、「輪班作息相反的會分房」、「跟小孩睡習慣之後就回不去了」。

另外也有人覺得夫妻分房或分床睡很奇怪，「抱著睡的親密感無可取代啊」、「打呼可以去治療啊」。

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