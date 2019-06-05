借手機來用！偷看妹翻LINE…被說「做專題懶散」爆氣罵雙面人　網看傻

▲原PO和別人的對話紀錄被偷看。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友在PTT表示，班上有個A女不愛去上課、專題也愛做不做，他常要幫忙簽到或交作業，A女態度則讓同組組員相當有怨言。日前A女跟一個男同學借手機時，意外發現原PO和男方在討論她做專題很懶散的事，就馬上跑去罵人。事後原PO雖然道歉，但也直呼「有點委屈」，想問他應該怎麼做比較好。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他聊天紀錄被偷看、還被罵，事發則和系上報告有關。原PO表示，系上報告他都和朋友群一組，最近一門很重要的課開始分組，以他們所有人數可以拆成2組。接著他提到不同組的A女，「A女平常很不愛來上課，我常常幫她簽到或是交作業，她今年的專題也愛做不做的樣子，常聽到她的組員抱怨她」。

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▲要分組做專題，A女卻愛做不做。（示意圖／photoAC）

原PO說，他跟合作比較好的B男便用LINE討論了一下組員的事，有提到A女做專題很懶散的事，「結果上課時A女手機沒電，跟B男借手機用，A女居然擅自點開我和B男的聊天紀錄」。發現對話內容的A女，就跑去罵原PO雙面人、背後講別人壞話。

原PO表示，當下他很傻眼、很氣憤，但又怕自己在情緒上，一時無法分辨對錯會失去朋友，就先向A女道歉；B男知道後，一下課就馬上打電話給原PO道歉，說他不知道為什麼A女會點進2人對話，他也很傻眼。B男認為自己應該要盯著A女用他的手機，也覺得對話紀錄被偷看的事他有責任，原PO則說自己完全不怪B男「但又覺得有點委屈，大家覺得我應該要怎麼做？」

▲A女看了對話紀錄後，直罵原PO是雙面人。（示意圖／記者趙于婷攝）

看到貼文後，其他人都認為A女很誇張，「看對話紀錄真的很不尊重」、「A女已觸犯妨害秘密罪跟公然污辱罪」、「你很缺這種降低自己格調的朋友嗎」、「應該是你表面上跟A女關係維持不錯，但背裡又跟其他人抱怨，她就腦羞了，她其實也沒講錯，確實是雙面，但她自己不檢討自己，還敢找你對質，也是奇葩」。

也有網友勸原PO，「講人壞話真的不要亂留證據」、「任何時候注意說出口的內容，尤其是評論他人」。不少人則認為，像A女這種人，真的可以不用再交，「那麼怕失去朋友而道歉……這種的不放生還想著挽回嗎」、「你的興趣是不是道歉，然後專長是說對不起？」

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